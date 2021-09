“Su quel Monte, fra terra e Cielo…”: la nuova passeggiata teatrale al Sacro Monte di Crea

L’Associazione Ricreare Crea oltre alle opere di restauro delle cappelle del Sacro Monte di Crea prosegue le attività culturali di valorizzazione del Santuario, che si realizzano grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando “I luoghi della cultura”.

Con il patrocinio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, dell’Ente Santuario Madonna di Crea e del FAI delegazione di Casale, propone una nuovissima passeggiata teatrale fra le cappelle del Sacro Monte tal titolo “Su quel Monte, fra terra e Cielo…”. Essa sarà realizzata sabato 25 settembre alle ore 15 e alle ore 17, a gruppi, a tappe ed informa itinerante.

Il Sacro Monte di Crea è un gioiello di storia, arte e devozione che non ha bisogno di presentazioni, è un diadema posato sulle colline, che attira ogni anno migliaia di visitatori e pellegrini.

Molte possono essere le modalità di visita al luogo, da quelle prettamente turistiche o ricreative, a quelle legate alla spiritualità, alla fede ed al raccoglimento.

Questo percorso ideato e condotto da un gruppo di artisti professionisti, che da anni hanno scelto di dedicarsi alla narrazione del proprio territorio d’appartenenza, intende proporre una nuova opzione.

Il pubblico, in piccoli gruppi, viene condotto lungo un cammino di cappella in cappella, che farà da splendida scenografia ad inaspettati incontri con vari personaggi, presenze significative del luogo, che ne hanno incrociato la storia e, prendendo ora corpo e voce negli attori, condividono la loro esperienza, parlando ai presenti in modo schietto e vivo. Personaggi che tornano dal passato antico o recente del Monte miracoloso dedicato alla Madonna, e che narrano dell’origine e delle vicende legate al sito: artisti che hanno preso parte alla costruzione delle magnifiche cappelle, uomini di chiesa che hanno custodito la sacralità del luogo, illustri personaggi che sono giunti a Crea nel clamore o in modo discreto, semplici pellegrini e devoti in cerca di una grazia del Cielo o venuti a sciogliere un voto… e poi ancora le voci e le testimonianze di chi si cura oggi, con amore e dedizione, del Santuario e del Monte, per preservarne la bellezza e il valore inestimabile.

Per chi è frequentatore abituale del luogo, questo è un nuovo modo di trascorrevi il tempo; per chi invece giunge a Crea per la prima volta, è un approccio insolito e stimolante, che ritrae una vivida immagine storica, artistica ed emozionale del Sacro Monte.

In scena i Narratori del Teatro degli Acerbi Patrizia Camatel (anche autrice dei testi e regista), Fabio Fassio e Elena Romano.

La percorrenza è di circa km 2 circa con dislivelli. Si consigliano calzature comode

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati.

Prenotazioni su Appuntamento Web oppure ricrearecrea@gmail.com

Sarà ripetuta sabato 9 ottobre.

A seguito del D.L. n.105/2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

