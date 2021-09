Spettacolo teatrale a Villanova d’Asti: in scena Marco Gobetti

Si terrà domenica 26 settembre alle 21 all’Ex-Confraternita dei Batù in via Tommaso Villa lo spettacolo teatrale di Marco Gobetti “L’anciuvè suta sal e suta prucess”.

Torna a Villanova, per iniziativa della ProLoco e del Comune, l’artista ormai noto a Torino per il suo spettacolo di strada in piazza Carignano fatto di brani in italiano e piemontese e un forte impegno civile.

Ingresso con certificazione verde. I posti disponibili sono 48. Lo spettacolo è ad offerta libera da usare per atti solidali di mutuo aiuto sul territorio.