Sparatoria ad Asti: ventenne arrestato dai Carabinieri

Era la notte del 25 luglio scorso quando un 35enne astigiano, intento a consumare un panino nei pressi del chiosco di Via Maggiora, rimaneva vittima di un agguato venendo attinto da alcuni colpi d’arma da fuoco alle gambe.

Le indagini, immediatamente avviate dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti e condotte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, si sono concentrate sull’esecuzione di più accurati sopralluoghi, sull’acquisizione delle telecamere di videosorveglianza cittadina poste in ingresso ed in uscita dalla città, nonché in quelle poste nelle aree più vicine al luogo della sparatoria al fine di tracciare un ipotetico percorso di arrivo e di fuga dell’assalitore.

L’interrogatorio dei numerosi testimoni, casuali ed ignari avventori del chiosco, ascoltati per giorni al fine di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi, nonostante un diffuso clima di omertà e reticenza che ha reso più complesso lo svolgimento delle indagini, ha portato alla redazione di una particolareggiata informativa a carico di un 20enne astigiano, già noto alle FF.PP. per i suoi precedenti di polizia, trovando definitivo riscontro in specifica ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Asti a carico del presunto autore del reato.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Alessandria a disposizione della competente A.G..