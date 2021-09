Sipario 2021: il programma della grande festa di arrivederci all’estate di San Damiano d’Asti

Nel prossimo fine settimana, il 18 e 19 settembre, a San Damiano d’Asti si celebra la terza edizione di “Sipario”, l’evento che anima le piazze e le strade della città con artisti di strada e spettacoli.

La magica atmosfera musicale e circense avrà inizio dalle ore di 18 di sabato e proseguirà con un ricco palinsesto di appuntamenti fino alla notte di domenica 19 settembre.

Un evento gratuito che riunirà in una grande festa adulti e bambini, tra cultura, musica e giocoleria. Un momento pensato da sempre per regalare ancora un momento di spensieratezza estiva e salutare con allegria la bella stagione, in attesa dell’autunno, momento di grande importanza per queste terre vitivinicole.

San Damiano d’Asti è un luogo di eccellenze enogastronomiche che non possono mancare a una festa. Sipario” sarà infatti condito con prelibatezze e piatti delle Pro Loco Sandamianesi e vini dell’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri. Un contorno godereccio per gustare al meglio la visione degli spettacoli.

Le aspettative della città per la nuova edizione di “Sipario” si rispecchia nell’entusiasmo di Flavio Torchio, Assessore alle Manifestazioni della Città di San Damiano d’Asti, che ha commentato: “La terza edizione di Sipario sarà ancor più ricca delle precedenti, con intrattenimenti per grandi e piccoli. Dal pomeriggio di sabato 18 fino alla tarda serata di domenica 19 gli artisti di strada si alterneranno nelle loro esibizioni in piazza Libertà mentre in piazza Giroldi ci sarà uno spazio culturale con gli aperitivi letterari. Musical e concerti dalle 21.00 in entrambe le serate e la possibilità di gustare i piatti delle Pro Loco Sandamianesi accompagnati da un buon bicchiere di vino dell’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri. Vi aspettiamo per salutare insieme l’estate 2021! “

Per celebrare tutti insieme il saluto all’estate anche sui social, è stato creato l’hashtag #ArvëdsEstate, che raccoglierà le testimonianze di chi vuole condividere il suo ricordo dell’evento.

Sipario 2021: il programma della manifestazione

SABATO 18/9

– Ore 18.00 -> Maki & Sonia – CLOWNERIE;

– Ore 18.30 Piazzetta Giroldi -> Aperitivo Letterario con Linda Pines autrice di La Bicicletta bordeaux;

– Ore 19.00 -> Lunaridens – SPETTACOLO SUI TRAMPOLI

– Ore 19.30 -> Apertura Stand Enogastronomici

– Ore 21.00 -> Artisti senza nome -> Musical Girls regia di Fiorella Carpino – RECITAL MUSICALE* (vedi dettaglio in calce)

– Ore 22.15 -> Lunaridens in La Dama in Fiamme – DANZA E GIOCOLERIA CON FUOCO

DOMENICA 19/9

– Ore 10.30 -> Peter’s Groove – PERCUSSIONI ARTISTICHE

– Ore 11.00 -> Premiazione Concorso Settembre Sandamianese, Settembre Fiorito

– Ore 11.30 -> Mister Ale – SPETTACOLO DI MAGIA

– Ore 12.00 -> Apertura Stand Enogastronomici

– Ore 17.00 -> Peter’s Groove – PERCUSSIONI ARTISTICHE

– Ore 17.30 -> Mister Ale – SPETTACOLO DI MAGIA

– Ore 18.00 -> Marcel – Sere yo Maestro – GIOCOLERIA

– Ore 18.30 Piazzetta Giroldi -> Aperitivo Letterario con Rosanna Rosso – autrice di Storia di Amadea;

– Ore 19.00 -> Gali L’invincibile – EQUILIBRISMI ESTREMI

– Ore 19.30 -> Apertura Stand Enogastronomici

– Ore 21.00 -> Swing Cafè – alle radici dello swing strumentale del ‘900 – CONCERTO – in collaborazione con Ecomuseo BMA

– Ore 22.15 -> Marcel – Sere yo Maestro – GIOCOLERIA e FUOCO

*Tre ragazze e una missione: far sorridere chi ormai ha dimenticato come si fa. Le musical girls sono creature fantastiche che con la loro voce, i loro movimenti e i loro caratteri piuttosto buffi ed eccentrici, svolgono il compito di curatrici in tutto il mondo attraverso le canzoni dei musical più famose e conosciute. Questa volta è uno strillone dal nome sconosciuto che ha bisogno di aiuto e le musical girls, con la loro simpatia e astuzia, daranno il massimo per salvarlo. Ma saranno abbastanza convincenti?

La Compagnia di musical di Fiorella Carpino torna in scena ( finalmente da vivo) con uno spettacolo brillante e travolgente: “Musical girls.”

Musical girls è un atto unico dove musica, danze , e situazioni meravigliosamente strane si rincorrono portando spensieratezza negli occhi del pubblico.

In scena: Fiorella Carpino(autrice e regista dello spettacolo), Susi Amerio (aiuto regia e coreografa), Susanna Nuti e Fausto Grassi

Le musiche sono tratte da alcuni musical tra i più famosi e conosciuti: Cabaret, Rocky Horror Show, Il re leone e altri