“Siamo fuori!”, tre giorni di incontri con scrittori nel cortile della Biblioteca Astense

Da mercoledì 29 settembre a venerdì 1 ottobre la Biblioteca Astense Giorgio Faletti organizza “Siamo fuori!”, una tre giorni speciale di incontri nel cortile della biblioteca che avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica.

Potrà infatti essere utilizzata la tensostruttura che sarà montata in occasione della celebrazione di mercoledì 29 settembre, della ricorrenza del patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. “Grazie alla cortesia del Questore Sebastiano Salvo e alla generosa disponibilità del signor Cavallo della LC Strutture, la copertura resterà montata fino a lunedì 4 ottobre, permettendo di organizzare gli incontri pomeridiani e nel fine settimana il mercatino dei libri” fanno sapere dalla biblioteca.

“Siamo fuori!”: il programma

Mercoledì 29 settembre Pietruccio Montalbetti, noto in ambito musicale come leader dei Dik Dik, presenta il suo thriller storico “Il mistero della biciletta abbandonata” (BookRoad editore).

Milano, 1948. Luca, ex militare ed ex partigiano, dopo la fine della guerra è entrato a far parte dell’NSI, il Nucleo Speciale Investigativo che si occupa di scovare e consegnare alla giustizia criminali di guerra fascisti e nazisti sfuggiti al processo di Norimberga. Una mattina, passando davanti alla basilica di Sant’Eustorgio, nota una bicicletta legata all’inferriata. E così la mattina successiva. E quella dopo ancora. Quando si accorge che è girata alcuni giorni verso destra, altri verso sinistra, Luca inizia a sospettare che quella non sia una semplice bicicletta, ma un messaggio in codice. Ma da parte di chi? E perché? Pietruccio Montalbetti è il chitarrista dei Dik Dik, storico gruppo italiano nato nel 1965 e da allora nel cuore degli italiani. Tra i loro grandi successi “Sognando la California” e “L’isola di Wight”. Ha collaborato con Lucio Battisti, Mogol, Caterina Caselli e Giorgio Faletti. Tra i suoi libri “Io e Lucio Battisti” (2013) e “I ragazzi della via Stendhal” (2017). “Il mistero della bicicletta abbandonata” è il suo esordio per BookRoad.

A condurre l’incontro la giornalista Betty Martinelli.

Giovedì 30 settembre spazio all’autore astigiano Marzio Broda [nella foto] con “Un anno a Tokyo” (Scritturapura).

Un italiano che arriva in Giappone per la prima volta si stupirà a ogni passo, fermandosi a fotografare non solo templi o treni superveloci e sopraelevati, ma anche i giapponesi alle prese con le loro normali attività quotidiane. Proprio come fa il turista nipponico quando visita il vecchio continente. Il libro è guida pratica e spirituale, divertente eppure molto seria, in ogni caso indispensabile, per chiunque voglia andare in Giappone o coglierne le usanze.

Broda, ingegnere, ha viaggiato e vissuto per lavoro in diverse parti del mondo. Dipinge per passione, ma, in occasione di un lungo periodo trascorso in Giappone, per liberare la sua creatività ha sperimentato una modalità di espressione per lui nuova, la scrittura: “Un anno a Tokyo” è la sua opera di esordio.

A intervistarlo la scrittrice e giornalista Manuela Caracciolo.

Venerdì 1 ottobre pomeriggio dedicato ai ragazzi con “I segreti di Acquamorta. Delitto al lago” (Mondadori), l’ultima fatica editoriale di Fabio Geda e Marco Magnone.

Riva del Lago è sempre piena di turisti, ma è anche il posto in cui vivono Edoardo, Nadia, Liaqat e Rachele, dodicenni diversissimi gli uni dagli altri, con un segreto in comune: le visioni che li colgono nei momenti più inaspettati e non possono fermare. Le hanno tutti nello stesso istante e rivelano sempre indizi fondamentali legati a crimini che accadono attorno a loro. È il modo di comunicare di Orfeo, un ragazzo scomparso la cui morte resta irrisolta: così tenta di continuare a riparare torti e combattere ingiustizie, come faceva quando era vivo. Un giorno, dalla visione di una donna che affoga, i ragazzi si ritrovano al centro di un fitto mistero, che solo loro possono risolvere…

Dagli autori della saga di successo “Berlin”, (Geda è nato a Torino, dove vive, Magnone vi si è trasferito da Asti per l’università) un giallo avvincente e originale, che mescola la suspense del thriller ad atmosfere sovrannaturali e lascia il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. A intervistarli i ragazzi del gruppo Gli Acchiappalibri della Biblioteca Astense.

Tutti gli incontri avranno inizio alle 18, ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili, a partire dalle 17, esclusivamente con green pass nel rispetto delle attuali normative. Info: www.bibliotecastense.it