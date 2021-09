 Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, Alba è “Comune Ciclabile” 

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, quest’anno dal 16 al 22 settembre, domenica 19 settembre in località Cantina Roddi, sullo snodo della nuova pista ciclabile Alba – Grinzane Cavour – Roddi, si è tenuta la cerimonia di consegna della bandiera “Comune Ciclabile” dalla Fiab alla Città di Alba.

L’evento è stato accompagnato dalla terza escursione in bicicletta da Alba al castello di Grinzane Cavour organizzata da Fiab Alba Salinbici. Partiti dal piazzale Madonna Moretta ad Alba, dopo aver percorso le piste ciclabili cittadine, i partecipanti hanno fatto tappa a Cantina Roddi per la cerimonia, prima di riprendere il percorso verso il castello di Grinzane Cavour.

Alla consegna erano presenti assessori e consiglieri del Comune di Alba, oltre agli amministratori di Grinzane Cavour. L’incontro è stato l’occasione per un aggiornamento da parte dell’assessore ai Lavori pubblici albese riguardo agli attraversamenti da realizzare sul rio Baracco, di grande utilità per migliorare la ciclabile e di prossima probabile autorizzazione da parte della Regione.

La Città di Alba, da tre anni in possesso del riconoscimento “Comune Ciclabile” con un punteggio di tre “bike smile”, prosegue l’impegno per migliorare e implementare la possibilità di percorrere in bici la città. Con lo sviluppo del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile verranno messi in campo nuove proposte e progetti grazie anche al confronto con le diverse realtà locali interessate a vario titolo ai temi della mobilità e della sostenibilità.