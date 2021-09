Erano circa una ventina i volontari che questa mattina, insieme all’associazione Protect Our Home, hanno ripulito il tratto di via Maggiora, nei pressi della rotonda della Giostra del Palio, tra loro anche alcune insegnanti della scuola media Goltieri.

In poco più di trecento metri i volontari hanno trovato una quantità spaventosa di rifiuti: un servizio di piatti, mozziconi a manciate, sedie, ombrelli e bottiglie di vetro “come se piovessero“.

di 37 Galleria fotografica Sedie, ombrelli, centinaia di mascherine e oltre trenta sacchi di rifiuti raccolti questa mattina da Protect Our Home









L’obiettivo era la sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente con l’iniziativa “Save the Planet”, evento sociale del progetto “different” svolto in concomitanza con il World Cleanup Day, organizzato in collaborazione con Worldrise ONLUS e 30×30 Italia.

“L’evento è nazionale, noi siamo gli ambasciatori di Asti. Questa è una zona che non abbiamo mai battuto, anche perché molto pericolosa per noi che lavoriamo con tanti bambini. E’ indescrivibile lo scenario che ci siamo trovati davanti, ci sembrava di non finire mai” hanno dichiarato da Protect Our Home dopo aver terminato la raccolta rifiuti.