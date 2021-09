Scienze Motorie: per immatricolarsi è obbligatorio sostenere il test d’ingresso, la scadenza fissata al 13 settembre

Tutti gli studenti diplomati interessati a immatricolarsi al corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive per le tre sedi piemontesi (Torino, Asti, Cuneo) devono sostenere obbligatoriamente un test on line (TOLC). La scadenza per iscriversi al TOLC è fissata al 13 settembre. I posti disponibili sono 300 per la sede di Torino, 230 per quella di Asti, 150 per Cuneo.

L’accesso al corso di studio è subordinato al sostenimento del TOLC e avverrà sulla base di una graduatoria e della preferenza di scelta della sede espresse al momento della preiscrizione.

Il test on line è articolato in una prima parte composta da 50 quesiti suddivisi in tre sezioni (comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, conoscenze e competenze acquisite negli studi e ragionamento logico). Al termine di questa parte i candidati dovranno svolgere altri 30 quesiti per la verifica della conoscenza della lingua Inglese. Il test, nel complesso, si compone di 80 quesiti a risposta multipla, che prevedono una sola risposta esatta tra le cinque indicate, per una durata di 115 minuti (100 minuti per la prima parte, 15 minuti per la sezione relativa alla lingua inglese).

La procedura di ammissione è articolata in due fasi: FASE 1: sostenimento del TOLC – test online – del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) in una qualsiasi sede e data nel periodo di validità indicati nel seguito del bando; FASE 2: iscrizione al “Test di ammissione” in UNITO del corso di studio di interesse, secondo le modalità di descritte nel bando scaricabile dal sito di Unito.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Coordinamento Scienze Motorie Asti ai referenti: Giovanni Musella e-mail: giovanni.musella@unito.it 011-6706890; Francesca Magno: 011-6706889 e-mail: francesca.magno@unito.it – suism.asti@unito.it