Ripartono ad Asti, Castelnuovo Belbo, Nizza, Villafranca e San Damiano i gruppi di cammino organizzati dall’Asl

Dopo una lunga interruzione dovuta alla pandemia, ripartono da lunedì 27 settembre in cinque comuni dell’Astigiano i Gruppi di cammino organizzati dal Servizio di Promozione Educazione alla Salute e Screening dell’Asl At: Asti, Castelnuovo Belbo, San Damiano d’Asti, Nizza Monferrato e Villafranca d’Asti.

Guidati da conduttori dell’Asl o da volontari qualificati con una specifica formazione, i Gruppi di cammino sono ormai un’attività fisica nota e apprezzata. Viene svolta in modo collettivo, da parte di persone che si danno appuntamento per percorrere insieme un itinerario di 5 chilometri, in un’ora circa di camminata, almeno una volta a settimana.

Camminare è una forma di esercizio fisico che ha effetti benefici sulla salute e sul benessere psicofisico, è un modo semplice ed economico che aiuta a prevenire e contrastare le malattie comunemente causate da stili di vita non corretti e riduce i danni legati alla sedentarietà. È dimostrato che sono sufficienti 30 minuti di cammino regolare al giorno per stare meglio e vivere più a lungo.

Il Gruppo di cammino è adatto a tutte le età ed è in grado di migliorare la qualità della vita. Prendervi parte aiuta quindi a vivere in modo più sano, oltre a favorire la socializzazione.

I gruppi si tengono in orario pomeridiano e sono composti da un massimo di 12-15 persone. La partecipazione è gratuita e non serve certificato medico: è richiesto però il Green Pass.

“Crediamo fortemente nella necessità di promuovere il benessere e di prevenire i rischi per la salute nella comunità – dichiara il direttore generale dell’Asl At Flavio Boraso -. L’Asl ha aderito nei mesi scorsi al “Manifesto della salute nelle Città: bene comune” dell’Health City Institute e al progetto internazionale “Cities Changing Diabetes”: attività come i Gruppi di cammino, oltre a essere un esempio di collaborazione fra città e territorio, rientrano pienamente nell’obiettivo di tutelare la salute delle persone con l’adozione di uno stile di vita più corretto”.

Per iscriversi ai Gruppi di cammino o per chiedere informazioni:

ASTI

martedì, mercoledì e giovedì ore 13.30-15 tel. 0141484053

CASTELNUOVO BELBO

dal lunedì al giovedì ore 16-18 tel. 3294180909

NIZZA MONFERRATO

dal lunedì al venerdì ore 18-20 tel. 3351680975

SAN DAMIANO

dal lunedì al venerdì ore 14-17 tel. 3393375698

VILLAFRANCA

dal lunedì al venerdì ore 13.30-14.30 tel. 014481610

dal lunedì al venerdì ore 16-18 tel. 3409373403