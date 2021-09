Riparte la scuola: ad Asti da Ottica Dieci Decimi il test gratuito dell’efficienza visiva per bambini e ragazzi

Ottica Dieci Decimi, il negozio di ottica di Corso Alessandria con un’esperienza trentennale nel settore ha da sempre l’obiettivo di dare ai suo cliente il miglior servizio e la migliore qualità possibile: ed è per questo che, con la ripresa della scuola, i titolari, hanno pensato di dedicare un servizio speciale per i bambini e i ragazzi.

Settembre è arrivato ed i nostri bambini sono pronti a tornare tra i banchi. In questi ultimi mesi la loro vista e stata messa ancor di più a dura prova a causa del lungo periodo di lockdown che li ha costretti a seguire ore ed ore di videolezioni trascorrendo quindi, gran parte della giornata davanti a dispositivi digitali. Quest’anno più che mai dunque è fondamentale sottoporli ad un controllo visisvo per ripartire alla grande e tenere costantemente monitorate le loro esigenze visive che cambiano in maniera molto rapida durante la crescita.

Con l’avvicinarsi dell’apertura delle scuole Ottica Dieci Decimi lancia la campagna del test dell’efficienza visiva.

Prenota il “test dell’efficenza visiva” (gratuito) del tuo bambino https://diecidecimiasti.prenota.store/, riceverai in omaggio il manuale per genitori “La visione del Bambino istruzioni per l’uso”.

“Da Ottica Dieci Decimi ci prendiamo cura del benessere della vista con occhiali da vista e da sole e prodotti per la contattologia, realizziamo occhiali su misura con lenti specifiche, MiYosmart per la gestione della progressione miopica dei più giovani, Sync lenti a supporto accomodativo, sette tipologie di lenti progressive multifocali. Il marchio da noi trattato Hoya è di alta qualità, così da rendere ottimale la visione in ogni circostanza” ci spiegano i due titolari.

E’ ampia la scelta di occhiali da vista, sole, che si possono trovare da Ottica Dieci Decimi con marchi e collezioni per rispondere a tutte le esigenze. Per quanto riguarda le lenti la loro scelta è molto chiara, devono essere di alta gamma, dobbiamo avere la certezza di dare ai nostri clienti un prodotto di assoluta qualità e che permetta di vedere nel miglior modo possibile.

A completare l’offerta dei servizi di Ottica Dieci Decimi c’e l’area dedicata al controllo della vista in cui le apparecchiature di ultima generazione e la professionalità dell’ottico gararantiranno un test sicuro ed efficiente.

Professionalità e qualita sono al primo posto nel lavoro quotidiano di Ottica Dieci Decimi cosi da garantire a tutti il giusto benessere della vista.

