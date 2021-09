Ricorda ai tuoi nonni: nelle scuole di Asti distribuiti opuscoli contro le truffe agli anziani

Con l’iniziativa “Ricorda ai tuoi nonni” continuano le attività promosse dal Comune di Asti, settore Politiche Sociali, inerenti alla campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani.

Sono state distribuite in una cinquantina di enti scolastici territoriali tra Scuole, statali e paritarie, dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado, più di 7000 stampati sul decalogo di regole antitruffe. Gli opuscoli saranno consegnati con la collaborazione delle insegnanti agli studenti che avranno il compito di farlo conoscere ai propri nonni. Una collaborazione che mira a sviluppare nei giovani una maggiore consapevolezza, dei rischi che possono correre anche i propri nonni, rafforzando il rispetto verso le persone anziane.

“Il coinvolgimento delle scuole del territorio, nella campagna di sensibilizzazione contro la truffa agli anziani – dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto – può contribuire ad incrementare il dialogo intergenerazionale come prassi educativa e in occasione della ricorrenza del 2 ottobre, giornata nazionale dei nonni, come momento di incontro e riconoscenza”.

Di seguito

DECALOGO REGOLE CONTRO TRUFFE ANZIANI

RICORDA AI NONNI – consigli per i nonni