Regione Piemonte, conservazione del patrimonio tartufigeno: come presentare le domande di indennità

Con D.D. n. 502 del 03 agosto 2021 è stato approvato l’avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale.

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i proprietari o possessori di terreni, siti in Regione Piemonte, sui quali siano radicate piante produttrici di tartufo bianco d’Alba – Tuber magnatum Picco.

La presentazione della domanda di indennità deve essere effettuata esclusivamente tramite

il servizio informativo disponibile all’indirizzo:

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi, seguendo le istruzioni contenute nel manuale disponibile nella homepage del servizio, entro il 10 dicembre 2021.

Dovrà essere compilata una domanda per ogni comune dove sono radicate le piante per le quali si intende chiedere il riconoscimento dell’indennità. I beneficiari interessati potranno accedere a tale servizio utilizzando SPID oppure la Carta di identità elettronica oppure la Carta nazionale dei servizi (per ulteriori dettagli fare riferimento a https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi).

I richiedenti dovranno preventivamente essere registrati all’Anagrafe agricola del Piemonte e i dati dovranno essere aggiornati. I richiedenti già soggetti alla tenuta del fascicolo aziendale tramite un Centro di Assistenza Agricola non necessitano di ulteriore iscrizione. Coloro che non fossero ancora iscritti, prima di presentare la domanda di indennità dovranno effettuare l’iscrizione compilando il relativo modulo presente nella sezione dedicata alla documentazione del Bando.

La D.D. n. 502 del 3 agosto e la relativa documentazione è scaricabile dal sito: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/32/siste/00000053.htm

La presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio informativo, disponibile in rete all’indirizzo:

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi

seguendo le istruzioni del manuale disponibile alla homepage del servizio, entro e non oltre il 10 dicembre 2021.

Per informazioni: Regione Piemonte, Flavia Righi – Settore Foreste – C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino – telefono: 011432.5951 –Email foreste@regione.piemonte.it

Per assistenza tecnica: 0110824455