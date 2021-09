“Quelli della Dante”, si ritrova dopo 60 anni una prima elementare al Circolo Antiche Mura

I “Remigini” della prima classe elementare della Dante Alighieri, sezione “A” dell’anno scolastico 1961-62 si sono ritrovati dopo sessant’anni.

L’incontro è avvenuto domenica scorsa presso il Circolo tennistico “Antiche Mura” ad Asti. A fare un salto nel passato, in questa prima edizione dell’incontro di “Quelli della Dante”, si sono presentati in quindici al suono della fatidica campanella dell’inizio della lezione. Non tutti erano presenti ma sicuramente una buona rappresentanza per essere questo il primo incontro.

Al termine del momento di convivialità, tra racconti, ricordi, aneddoti e risate spontanee, spazio ad un memento per il ricordo. Considerato che la maggior parte di loro ha fatto il servizio militare nel corpo degli Alpini, come pure anche il Luogotenente Fernando Del Raso, organizzatore dell’incontro, il gruppo di “Quelli della Dante” ha voluto ricordare anche coloro che non ci sono più deponendo un mazzo di fiori al monumento degli Alpini di Asti in piazza della Libertà.