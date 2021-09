Quattro giorni di festeggiamenti per la Madonna di Villavecchia con la Pro Loco di Serravalle d’Asti

Sacro e profano si intrecciano nei festeggiamenti dedicati alla Madonna di Villavecchia organizzati dalla Pro Loco di Serravalle d’Asti.

Si inizia venerdì e sabato 10 e 11 settembre alle 20 con la grigliata. Il menù propone: spiedino, salsiccia, pollo, costine, agnolotti, patatine, antipasti e dolce. Prenotazione obbligatoria entro martedì 7 settembre.

Domenica 12 settembre momento clou dei festeggiamenti con la Ricorrenza della Madonna di Villavecchia. Al mattino alle 10 nella chiesetta a fianco del cimitero, messa liturgica della Natività di Maria. Seguirà la benedizione dei “caritin” e il tradizionale incanto delle torte. Alla sera andrà in scena il teatro presso la sede della Pro Loco, frazione Serravalle 15, con la compagnia i NovArte “Comic” e Ii Gavasagrin.

Ultima giornata di festeggiamenti domenica 19 settembre. Dopo il successo della passeggiata tra i bricchi dello scorso luglio, l’Associazione Serravallese Pro Loco propone un altro itinerario, tra boschi e vigne, alla scoperta del territorio. Ritrovo alle 15,30 nella sede della Pro Loco e partenza alle 16. Lungo l’itinerario è previsto un punto ristoro con stuzzichini e aperitivo con visita all’agriturismo “La Valle”.

Il rientro in pro loco è previsto per le 19 dove attenderà i partecipanti la cena con antipasti, agnolotti, dolce, acqua vino e caffè (15 euro – 8 euro bambini dai 6 ai 12 anni). Prenotazione per passeggiata e cena non oltre il 14 settembre.

La manifestazione si svolgerà a numero chiuso e, nel rispetto delle normative anti Covid, sarà necessaria la certificazione verde. Per prenotazioni: 3334603704 – 3409212961 (ore pasto) – 3355995783