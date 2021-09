Proteste no vax: ad Asti polizia presente in stazione ma situazione tranquilla

Situazione tranquilla alla stazione Asti in riferimento alla protesta dei no vax che hanno promesso per oggi il blocco dei treni in diverse città italiane.

Il nostro scalo ferroviario non era apparso tra quelli oggetto delle proteste, da quanto si legge sul gruppo Telegram “Basta dittatura” che in queste ore sta coordinando le azioni dei manifestanti in diverse parti del paese.

In ogni caso, da questa mattina, gli accessi della stazione ferroviaria sono sorvegliati della polizia che vigila sulla situazione per prevenire qualsiasi gesto che possa inficiare la regolarità dei trasporti.

Asti sará interessata invece sabato prossimo alle 18 con il sit-in in piazza San Secondo dei manifestanti che si oppongono all’uso del Green Pass. Le proteste, che si sono tenute anche nel mese di agosto, andranno avanti ad oltranza, sempre secondo quanto scritto dagli organizzatori sul social.