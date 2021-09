Proseguono gli screening sanitari per i socie della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Portacomaro Stazione

Grazie alla collaborazione con il Comune di Asti continueranno gli screening sanitari presso la Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Portacomaro Stazione, comprensivi di misurazione della pressione, conteggio dei battiti cardiaci e rilevazione dell’ossigenazione del sangue.

Sarà possibile aderire per i Soci tutti i mercoledì fino a fine 2021 dalle ore 18 alle ore 19, dal 15 settembre, dopo le giornate dell’8 e 11 settembre già effettuate con successo.

Inoltre la SOA domenica 19 settembre organizzerà il pranzo sociale, appuntamento centrale, non effettuato causa covid l’anno scorso.

“Causa pandemia purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a quello del 2020 però le normative attuali ci consentono di svolgerlo, seppure in ritardo rispetto alle consuete date primaverili” dichiara il vice presidente Paolo Bassi.

“Il pranzo si svolgerà all’esterno, quindi come ormai tutti ben sappiamo, non sarà necessario il green pass, cosa che verrà richiesta in caso di mal tempo e quindi con svolgimento nel salone interno. In entrambi i casi saranno tutti chiamati alla responsabilità mantenendo il giusto distanziamento e utilizzando le mascherine in caso di movimento al di fuori dai tavoli”, rassicura la Presidente SOA Francesca Dott.ssa Dalcielo.

Per info e prenotazioni fino al 17/09/2021 Riccardo 3890919357