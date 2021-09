“Pronti ad agire, insieme possiamo”: riprende il Ciclo di conferenze del Rotary Club Alba dell’autunno 2021

Nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali e di divulgazione culturale, secondo lo spirito di servizio che lo contraddistingue, il Rotary Club Alba, in collaborazione con la Banca d’Alba, riprende nei mesi di settembre e ottobre il ciclo di incontri di “Pronti ad agire, insieme possiamo”.

L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti tematiche della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell’integrazione europea.

Le due conferenze, che si svolgeranno di martedì, alle ore 18, in presenza presso la Sala convegni della Banca d’Alba, in Alba, Via Cavour n.4, ma anche in streaming tramite apposita piattaforma, saranno tenute da valenti esperti e scrittori, del calibro di Carlo Piano e Elisabetta Rasy, che affronteranno le tematiche dell’educazione alla bellezza e della fotografia vista attraverso gli occhi delle donne.

La prima conferenza, che si terrà martedì 28 settembre 2021, avrà come protagonista Carlo Piano, scrittore, giornalista e membro della Fondazione Renzo Piano, con “Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza”. Prendendo spunto dal titolo del libro, scritto con il padre, narrerà un lungo viaggio per mare, alla ricerca della perfezione, dell’edificio e della città, condensando le riflessioni sul senso del costruire. Partendo appunto dalla ricerca di Atlantide, la città perfetta, perché ospita una società perfetta: questa è la sua bellezza, preziosa e inafferrabile.

Il secondo appuntamento, martedì 26 ottobre 2021, vedrà la presentazione del libro “Le indiscrete. Storia di cinque donne che hanno cambiato l’immagine del mondo” di Elisabetta Rasy, già ospite di una partecipata conferenza nel 2019, con i ritratti di Tina Modotti, Dorothea Lange, Lee Miller, Diane Arbus e Francesca Woodman, fotografe animate da una inarrestabile esigenza di libertà.

La partecipazione al ciclo di conferenze è gratuita, aperta a professionisti, imprenditori, insegnanti, studenti e a tutti coloro che sono interessati agli argomenti trattati.

La partecipazione alle conferenze potrà essere sia in presenza, con posti limitati e nel rispetto delle norme di sicurezza in materia COVID-19 (viene richiesto il green pass), sia in streaming attraverso l’accesso ad apposita piattaforma.

Verrà infatti inviato a tutti gli iscritti apposito link per la partecipazione online, nonché, su richiesta, un attestato di partecipazione.

Iscrizioni all’indirizzo e-mail alba@rotary2032.it (preferibilmente) o al numero 335 568 1228

Poster Carlo Piano 28.09.2021