Prima giorno di scuola a Costigliole d’Asti: il messaggio del sindaco e dell’assessora agli studenti

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Cavallero, e dall’assessore Laura Bianco agli studenti in occasione del primo giorno di scuole, in cui si riepilogano tutti gli interventi eseguiti negli ultimi mesi nelle scuole del territorio comunale.

Cari ragazzi,

finalmente è tornata a suonare la campanella ed è iniziato un nuovo anno scolastico!

Incomincia un anno scolastico sicummente “unico” nel suo genere, pieno di nuove regole anti-Covid che ricorderemo a vita, come ricorderemo la fine di quello passato caratterizzato da lockdown e dalla didattica a distanza.

Come Amministrazione comunale, si è operato con un attento lavoro iniziato già lo scorso anno, per fare in modo di non dividervi, di farvi andare a scuola in sicurezza tutti nei vostri plessi senza utilizzare tensostrutture temporanee.

Sul fronte degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nelle scuole del nostro paese, ricordo che si è ricostruita la controsoffittatura della scuola primaria e dell’infanzia del capoluogo e si è provveduto alla tinteggiatura di tutti i locali interessati, si sono posizionati due nuovi corrimano sullo scalone centrale, si è predisposta una manutenzione straordinaria della cucina con la revisione della cucina a gas, degli impianti elettrici e del boiler.

Nuovi scaldabagno anche all’asilo del Boglietto e alle elementari di Motta, dove si è dovuti anche intervenire per sistemare i servizi igienici compromessi da rotture delle tubazioni di scarico, stesso intervento eseguito nelle scuole elementari del Boglietto. Nella scuola elementare di Motta, si è provveduto ad una manutenzione straordinaria della caldaia mentre a Boglietto abbiamo affidato la progettazione per la sostituzione della stessa con la messa a norma dei locali.

Sempre a Boglietto, sono stati rimossi e sostituiti con asfalto i cordoli intorno alle piante del cortile. Nei mesi estivi, sono state rinnovate e affidate le concessioni per il servizio mensa, trasporto e nonostante un aumento dei costi, l’amministrazione si è adoperata per mantenere gli stessi servizi e le tariffe invariate come lo scorso anno.

Anche quest’anno si garantirà il servizio pre-scuola e doposcuola, è stata firmata nuova convenzione con volontari protezione civile A.N.C. per l’assistenza dei nostri bambini all’entrata e all’uscita delle scuole. Un sentito ringraziamento va al personale amministrativo e tecnico del Comune per tutto il lavoro fatto e il tantissimo che rimane ancora da fare.

Un augurio va al dirigente scolastico, ai docenti che iniziano un lavoro importante come quello dell’educare, al personale ausiliario e a tutti gli studenti, in particolare a quelli che per la prima volta frequentano le nostre scuole di ogni ordine e grado. L’emergenza sanitaria non ci ha fatto dimenticare, questo credo lo abbiate compreso bene in questi mesi, che il riconoscimento dei diritti dei piccoli saranno sempre il nostro obiettivo principale.

L’Amministrazione comunale continuerà ad essere al vostro fianco certi che l’anno scolastico darà i suoi frutti formandovi nel percorso che vi porterà a diventare futuri cittadini consapevoli e responsabili, perchè siete voi il futuro più bello del nostro Paese.

Costigliole d’Asti, 13 settembre 2021

IL SINDACO Enrico Cavallero

L’ASSESSORE AI SERVIZI SCOLASTICI Laura Bianco