Presentata la Douja numero 55: dall’11 settembre al 3 ottobre in un format diffuso per cortili, musei e piazze

Dopo l’annullamento del Palio e del Festival delle Sagre, a tenere in piedi il programma del settembre astigiano rimane la Douja d’Or.

La 55 edizione della mostra enologica è stata presentata questa mattina nel giardino di Palazzo Alfieri, alla presenza del presidente della Camera di Commercio Erminio Goria, della Fondazione CRAsti Mario Sacco e di Filippo Mobrici, vicepresideente di Piemonte Land of Wine.

L’edizione 2021 si terrà dall’11 settembre al 3 ottobre, per 4 weekend, dal venerdì alla domenica, in una edizione diffusa nel tempo e nello spazio,per rispettare al meglio le misure anticontagio.

“Mettiamo al centro due parole – afferma Goria – vino e sicurezza: in questo periodo di post pandemia la Douja si rinnova e riabbraccia il format già usato lo scorso anno, che ha permesso una maggiore fruizione di spazi e luoghi da parte di tutti gli avventori”.

Il tema dell’edizione 2021 sarà “Il vino al centro” e protagonista della Douja d’Or sarà il vino con tutte le etichette di tutte le denominazioni piemontesi rappresentate da Piemonte Land of Wine – il consorzio che riunisce i 14 consorzi piemontesi del vino ufficialmente riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura.

Il vino vive con il territorio un legame forte e indissolubile che proprio nei giorni della Douja d’Or esprimerà tutta la sua ricchezza: ristoranti, agriturismi e bar selezionati della provincia di Asti proporranno il Piatto della Douja, un piatto tipico della tradizione, rivisitato o interpretato fedelmente secondo l’antica ricetta, il Menù della Douja, un omaggio alla tradizione dall’antipasto al dolce, e l’Aperitivo della Douja, una degustazione per abbinare il vino ad un piatto di stuzzichini alla scoperta delle DOP e delle IGP locali.

“Con oltre 44.000 ettari di vigneto e un patrimonio enologico costituito da 18 DOCG e 41 DOC, il vino è il vero motore economico di questo territorio – afferma Filippo Mobrici – il Piemonte rappresenta una delle eccellenze nella produzione enologica mondiale e la Douja d’Or di quest’anno intende creare un percorso tra vino, cibo e cultura. Partendo dal centro di Asti per estendersi al Monferrato e a tutti i territori del Piemonte vitivinicolo, un palcoscenico di colline e vigneti che nel 2022 ospiterà la sesta edizione della Global Conference on Wine Tourism promossa dall’agenzia delle Nazioni Unite.”

Immancabile anche l’appuntamento con l’enoteca della Douja, che si terrà in piazza San Secondo: l’Enoteca raccoglierà più di 500 etichette a rappresentare le eccellenze della produzione vinicola del territorio. È il posto giusto dove, consigliati da un sommelier, conoscere e acquistare i vini più prestigiosi e quelli meno noti ma altrettanto caratteristici e unici della Regione Piemonte.

Ne ridotto del teatro Alfieri, spazio alle Wine Masterclass proposte da Piemonte Land Of Wine in collaborazione con AIS Piemonte sono un percorso di avvicinamento ai vini piemontesi e ai loro territori di origine, un approfondimento sulle denominazioni della regione Piemonte, sui vitigni e sulle uve da cui si producono, un viaggio tra i territori che sono culla del patrimonio enoico regionale.

All’interno del cortile di Palazzo del Michelerio, invece, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato offre in degustazione i grandi vini bianchi e rossi del Monferrato in abbinamento ai sapori della tradizione piemontese in un percorso alla scoperta delle eccellenze enologiche del territorio, scegliendo tra più di 200 etichette dei produttori del Consorzio. Palazzo del Michelerio ospita anche talk e momenti di incontro mentre nel Bistrot interno è possibile prenotare la cena dei 4 menù degustazione che si susseguono durante la manifestazione: un’esperienza enogastronomica curata da chef e sommelier. La cena al Bistrot è in collaborazione con Monferrato on Stage e lo chef Federico Ferrero, vincitore Masterchef, le selezioni di assaggi di tipicità gastronomiche in abbinamento alle degustazioni sono a cura di Coldiretti, Cia e Confagricoltura Asti.

Piazza Roma sarà invece il palcoscenico del Moscato d’Asti DOCG: Una scenografica struttura Cristal ospiterà 2 Ape Car per offrire al pubblico differenti tipi di degustazione e vivere il mondo rural glam della denominazione. L’Ape Car Asti Mix offrirà la possibilità di scegliere il proprio cocktail preferito con Asti Spumante o Moscato d’Asti docg. Saranno presento oltre 1000 le aziende produttrici: 50 case spumantiere, 778 aziende viticole, 153 vinicole, 17 vinificatrici e 15 cantine cooperative con una prospettiva di produzione per il 2021 di quasi 100 milioni di bottiglie.

Alla Cascina del Racconto, in via Bonzanigo, L’Associazione Produttori del Vino Biologico del Piemonte proporrà un ricco calendario di appuntamenti per la rassegna “Vinissage alla Douja 2021”: degustazioni guidate, incontri con i produttori, spettacoli teatrali, finger food di chef stellati, vini bio al bicchiere. Tra le iniziative anche la Borsa del Libro Enogastronomico, Libri di vino e cibo a prezzi sostenibili e la Mostra dei fotoracconti del fotografo Giulio Morra e delle opere del maestro Sergio Brumana.

Nell’area del cortile di Palazzo Ottolenghi sarà possibile assaggiare i vermouth esposti in purezza ed in miscelazione, degustando i cocktail più rinomati a base vermouth. Sessioni di degustazione della durata di 45 minuti durante le quali il bartender Nicola Mancinone racconta agli avventori la storia del Vermouth soffermandosi sulle qualità organolettiche delle diverse tipologie di vermouth e su aneddoti che hanno reso celebri i cocktail a base vermouth. La degustazione può essere accompagnata da un piatto di salumi e formaggi tipici, realizzato da Borgo Affinatori.

A Palazzo Ottolenghi, invece, ci saranno tre serate dedicate alle grappe delle distillerie piemontesi, venerdì 17 e 24 settembre e venerdì 1 ottobre, organizzate dal Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo. Ogni serata proporrà la tradizionale degustazione guidata di 4 grappe, che per tanti anni ha fatto parte dei programmi della Douja, guidati dai mastri distillatori e dagli assaggiatori di ANAG Piemonte.

Ricco anche il programma delle mostre, come ha illustrato il presidente della Fondazione CrAsti Mario Sacco nel suo intervento: “Lavoriamo per un concetto di cultura che sia più diffuso possibile: durante la Douja si terranno ad Asti grandi eventi culturali per rendere la nostra città sempre più appetibile a livello turistico: il vino si congiunge con l’arte nella cornice più ampia della cultura del territorio, estendendo il raggio della collaborazione della Fondazione Asti Musei alla Fondazione SLALA e al Museo Paleontologico Territoriale di Asti, con il quale viene a rafforzarsi il sistema museale locale in funzione di un’idea condivisa del patrimonio culturale dell’Astigiano”.

“Asti, Città degli arazzi”. Palazzo Mazzetti ospita fino alla fine di ottobre 2021 l’esposizione dedicata agli arazzi che rappresenta un omaggio all’attività delle due prestigiose manifatture astigiane Scassa e Montalbano, protagoniste di un capitolo importante e unico nell’ambito del rapporto tra la città e l’ambiente artistico e culturale a partire dagli anni Sessanta del Novecento.

La mostra “Una rotaia lunga 170 anni”, ancora a Palazzo Mazzetti è allestita fino al 24 ottobre. Promossa dalla Fondazione SLALA, Sistema Logistico del Nord-Ovest, in collaborazione con la Fondazione Asti Musei, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e il Comune di Asti, la mostra ricorda i 170 anni (1853-2023) dall’inaugurazione della linea ferroviaria su cui si è fatta l’Italia: la Torino-Genova, nata per collegare la capitale del Regno di Sardegna al suo porto sul mar Ligure, è divenuta nell’arco di pochi decenni la spina dorsale dello sviluppo economico dell’Italia unita, costituendo poi uno degli assi di crescita e uno straordinario strumento per collegare il territorio del Nord-Ovest al resto del Paese, ma soprattutto alle ricche nazioni dell’Europa continentale.

“Balene preistoriche”, allestita nell’ex chiesa del Gesù all’interno del prestigioso complesso del Michelerio (17 settembre 2021-17 settembre 2022). Ai visitatori è offerto un percorso espositivo ricco di fascino, che illustra i principali risultati delle ricerche svolte dal team del museo: dallo scavo paleontologico dei reperti al loro studio. L’esperienza del pubblico è resa ancora più suggestiva dal percorso interattivo, inedito per Asti, che include la proiezione olografica di un cetaceo.

Sul sito www.doujador.it, oltre a consultare il programma completo della rassegna giorno per giorno, sarà possibile prenotare in anticipo gli appuntamenti.

IL TERRITORIO

Il legame tra vino e territorio si concretizza nella collaborazione con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per la promozione e l’accoglienza turistica. Ente Turismo supporta la Douja d’Or attraverso l’organizzazione di azioni mirate che coinvolgono il mondo giornalistico internazionale e i social media. Per le informazioni turistiche sarà attivo l’Info Point di Piazza Alfieri.

Inoltre, a completare l’offerta territoriale dedicata agli enoturisti c’è l’esperienza di “Vendemmia didattica”: da settembre fino a metà ottobre sarà possibile sperimentare il lavoro di vendemmia nelle cantine di Langhe Monferrato Roero, su prenotazione al Wine Corner di Piemonte On Wine®.

“La Douja d’Or è l’evento dedicato al vino, più importante di Langhe Monferrato Roero, territorio a grande vocazione enoturistica.” dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero “Siamo orgogliosi di dare il nostro supporto ad un grande evento che celebra un punto di forza comune delle nostre colline: il vino e la sua cultura. In quest’ottica, Ente Turismo sta portando avanti alcune proposte dedicate agli enoturisti, tra cui la Vendemmia Didattica: un’esperienza immersiva e unica nei vigneti, a fianco dei produttori. L’attività è già disponibile su prenotazione e lo sarà fino a metà ottobre, attraverso il Wine Corner di Piemonte On Wine®, il servizio gratuito di Ente Turismo LMR per la prenotazione di visite e degustazioni in cantina”.

Alessandro Franco