Presentata la “Comunità Slow Food del Presidio del peperone di Capriglio”

Ieri, sabato 4 settembre, Piazza Mamma Margherita, a Capriglio, ha ospitato la presentazione della “Comunità Slow Food del Presidio del peperone di Capriglio”.

Sono intervenuti per l’occasione Tiziana Gaeta, Sindaco di Capriglio, Carlo Petrini, Presidente Slow Food, Raffaella Firpo, referente dei produttori del Presidio, Professor Marco Devecchi, Università degli Studi di Torino.

L’associazione ha scelto di puntare al modello organizzativo della comunità, creando una rete globale di comunità locali che rappresentano i nodi del movimento di Slow Food, diffuso e radicato ovunque, e che porta avanti progetti locali con i propri modi di agire, con la possibilità di interpretare la diversità e viverla nei territori con piena dignità. Il termine comunità non è nuovo nella storia di Slow Food o nella storia della civiltà in genere. Comunità deriva dal latino communitas e indica la capacità di saper mettere in comune: esperienze, problemi, risorse, conoscenze, ma anche un modo di porsi e interconnettersi. Al centro dell’idea di comunità c’è il bene comune, che nel nostro caso è legato al cibo, all’ambiente, alla socialità, alla spiritualità.

I Presìdi Slow Food hanno come principio fondante la volontà di cooperazione e la condivisione di obiettivi comuni da parte di un gruppo di produttori. La promozione del prodotto del Presidio non è l’unico obiettivo, ma è piuttosto il veicolo più efficace per portare avanti un progetto di territorio, che coinvolge una comunità locale e che persegue gli obiettivi di Slow Food: promuovere una produzione e distribuzione del cibo sostenibile, salvare la biodiversità, tutelare gli ecosistemi e le risorse naturali, tutelare la salute dei consumatori, diffondere l’educazione del gusto, promuovere filiere eque dal punto di vista sociale. I Presìdi Slow Food sono dunque le comunità Slow Food per eccellenza, candidati ideali ad entrare nella rete Slow Food, come soggetti attivi e possono rappresentare occasione di aggregazione di altri attori della comunità di cui fanno parte.