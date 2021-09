Premio Piazzalfieri 2021: ecco il vincitore

Il Premio Piazzalfieri 2021 è assegnato al racconto breve “La colpa di Salvatore, lupo dal buon cuore” di Osvaldo Cai, di La Loggia (TO) che si è distinto tra i 20 partecipanti, provenienti da 15 province diverse, per un totale di 28 opere.

Secondo la valutazione della Giuria “Il testo proposto per questa edizione forse è apparso troppo restrittivo o, al contrario, troppo aperto; sembra che molti concorrenti abbiano scelto questa seconda opzione e hanno inviato testi che nella maggior parte dei casi, con Alfieri, hanno poco a che vedere. Il lavoro risultato vittorioso è originale, leggero e profondo allo stesso tempo, in sintonia con l’assunto alfieriano (a differenza di altri componimenti che a volte non ne citano nemmeno il testo …) fa pensare alla ormai famosa “Assemblea degli animali” di Filelfo e – parafrasando Michele Serra – abbiamo il sospetto che questo racconto sia un piccolo capolavoro”.

Una segnalazione speciale è dedicata alla composizione “Esquisse 8-c” di Tafili Trevis, studente della Scuola Media “Vittorio Alfieri” di San Damiano d’Asti.

Non sono stati assegnati altri premi.

La Giuria era così composta Maresa Barolo, Grazia Bologna, Emanuele Bruzzone, Carla Forno, Gianfranco Miroglio, segretario Gianfranco Monaca.

La premiazione avverrà sabato 9 ottobre, dalle 17 alle 19, nella sede gentilmente concessa da “Campagna amica”, l’enoteca della Coldiretti di corso Alessandria, 271 (tel. 3371120058). La lettura dei testi sarà offerta da Aldo Delaude e il commento musicale da Marina Delle Piane.

Il Premio Piazzalfieri 2021 è dedicato, ogni anno al ricordo di un personaggio che ha segnato la cultura astigiana: quest’anno, alla memoria di Carlo Gazzelli, poeta e traduttore (Roma 15-09-1936/Genova 26-02-2018), che era stato allevo della media “Gatti” e del ginnasio/liceo “Alfieri”di Asti prima di laurearsi a Genova e lavorare come insegnante al “Doria” e al “Pertini”; sarà ricordato da Umberto Allemandi e Franceso Macciò. La sua figura e il testo premiato saranno oggetto di una brochure distribuita in sede di premiazione.