Piemonte: I fondi del Pnrr per la Sanità digitale

Il programma d’attuazione regionale del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) finalizzato all’ammodernamento del digitale ospedaliero delle strutture sanitarie è in continuità con il processo di digitalizzazione della sanità piemontese. Così ha risposto l’assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, nel corso del question time, all’interrogazione presentata e illustrata da un esponente del gruppo Pd, dal titolo “Fondi Pnrr per la sanità territoriale. Come e in che tempi intende procedere la Regione Piemonte?”

L’assessore ha spiegato che si tratta d’interventi organici che coinvolgono soggetti pubblici e privati che partecipano all’erogazione di servizi sanitari. Tra le ipotesi di macrointerventi ci sono: l’evoluzione dell’anagrafe unica regionale degli assistiti; il sistema unico dell’identificazione professionale degli operatori del servizio sanitario regionale; la cartella clinica elettronica integrata.

Durante il question time sono state anche discusse le interrogazioni: “Nomina del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano” di un esponente del M4o; “Abusi elicottero soccorso alpino piemontese” e “Istituzione dell’Osservatorio regionale 2021/2024 delle professioni sanitarie. A che punto siamo?” presentate dai consiglieri del gruppo Pd; “Salute Mentale del Piemonte: carenze strutturali e professionali, come porre rimedio?” presentata da un esponente del gruppo Moderati; “Questioni relative ai canoni di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento”, presentata da un consigliere del gruppo Luv; “Quali azioni regionali da seguire in caso di fuga di animali.”, presentata da una componente del gruppo M5s.