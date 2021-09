Ottobre ricco di appuntamenti ed eventi con la Cooperativa della Rava e della Fava

La prima parte del mese di ottobre con la Cooperativa della rava e della Fava si preannuncia ricco di appuntamenti.

Si parte subito il 1° e fino al 17 con il secondo appuntamento di Benessere d’Autunno dedicato alla routine viso: alla Bottega di via Cavour 83 presentazione con promo della linea viso Natyr ed al NaturaSì di piazza Torino 14 lancio della linea rosa mosqueta’s di Italchile.

Lunedi’ 4 dalle 17,30 a Monale presso Chapitombolo Academy: Giornata del vending bio-equo e solidale ad un anno dall’installazione del primo distributore di snack e bevande bio-equo e solidali nella nostra provincia: tempo di bilanci con l’obiettivo di allargare la proposta.

Due gli appuntamenti dedicati a Bio Tipico Locale al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 per dare spazio ai piccoli produttori locali: sabato 9 sarà ospitato il grissinificio artigianale 3 C di Scurzolengo con le produzioni di soffiotti e monelle; sabato 16 l’azienda agricola Cascina San Sebastiano presenterà Il Peperone di Capriglio, presidio slow food. Dal 6 al 24 ottobre alla Bottega di via Cavour 83 ritorna ‘Consumi o Scegli?’ con il Caffè Manifesto e promo dedicata; campagna sul consumo critico e sulle filiere virtuose del caffè equo e solidale.

Ripartono infine le attività dell’Associazione Luna di Mamme e la collaborazione con la Cooperativa. Tutti i mercoledì mattina in via Radicati, 2 dalle 10 alle 12 corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con “Studio21”, corsi di canto “ninna nanna” in collaborazione con l’istituto Verdi e due incontri al mese sul post parto.

Di seguito le promozioni del mese di ottobre le attività proposte –>OTTOBRE 2021 PRIMA QUINDICINA