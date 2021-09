Online ATnewsKids di settembre, scarica gratis l’ATnews dei ragazzi

Dopo la pausa estiva è tornato ATnewsKids! Ecco il nuovo numero ricco di curiosità, da scaricare gratuitamente e leggerlo a scuola, a casa, con gli amici o con i genitori.

Questo mese parleremo di scienza con Alessandro Chiolerio, astigiano alla guida di una equipe di ricerca per realizzare un “robot liquido” chiamato CogITOR. A cosa servirà? Scopritelo nell’intervista ad Alessandro!

Siete già andati a vedere la mostra sulle Balene Preistoriche ad Asti? E sapete che le balene preistoriche possono insegnare l’inclusività? Curiosiamo insieme a Linda come possono andare a scuola… gli animali marini!

Ma non finisce qui. La nostra Giornarunner ci porta in giro per l’Astigiano alla scoperta di… un ponte tibetano e di un monumento molto speciale!

Volete venire con noi? Scaricate qui -> ATnews Kids settembre 2021

Buona lettura!