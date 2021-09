Oggi è la Giornata Mondiale del Cuore

Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Cuore, che festeggia 20 anni per lanciare un messaggio di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari che rimangono tuttora la prima causa di morte in Italia e nel mondo.

Lo slogan della 20ma Giornata Mondiale del Cuore è “USA IL CUORE PER RESTARE CONNESSO CON IL TUO CUORE”.

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, partirà in tutta Italia l’iniziativa Non dimenticare il Tuo cuore, che si svolgerà fino al 30 novembre: chiamando al numero verde 800 05 22 33 tutti i pazienti che nell’ultimo anno hanno subito un infarto o una rivascolarizzazione potranno prenotare gratuitamente una visita cardiologica in un Centro Specializzato di quelli aderenti all’iniziativa. Per saperne di più www.periltuocuore.it

