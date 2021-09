Nuove assunzioni di personale: precisazione dell’Asl Asti

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Asl di Asti.

In merito alle comunicazioni diffuse nelle ultime ore da alcune sigle sindacali, l’Asl At precisa che sono al momento 15 i dipendenti dell’azienda sanitaria, di cui 8 infermieri, sospesi ai sensi del Dl n. 44 per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario.

Proprio per sopperire agli effetti del turnover di personale e delle sospensioni disposte dalle norme di legge sull’obbligo vaccinale, nei giorni scorsi la direzione generale dell’Asl ha già dato mandato di procedere con l’assunzione di un numero consistente di nuovi dipendenti, appartenenti a diverse figure professionali.

In dettaglio le nuove assunzioni riguarderanno:

– 25 infermieri;

– 10 Oss;

– 4 ostetriche;

– tecnici sanitari.

Si ritiene pertanto di aver messo in atto ogni dovuto tentativo per il superamento di questa nuova criticità, sorta (per altro in dimensioni molto limitate) a seguito di una doverosa applicazione di una norma di legge.