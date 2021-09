Sabato 25 settembre, dalle 17 alle 20, è in programma una nuova degustazione in vigna alla Pieve di Cocconato.

Si potrà assaggiare la nuova annata di Viva in Bottiglia (2020) e gli altri vini che nascono nel vigneto storico dell’azienda Bava, scegliendo tra lo Chardonnay Thou Bianc, il Sauvignon Relais Bianc, l’Albarossa Rosingana e la Barbera d’Asti superiore Stradivario.

Si potrà scegliere tra un calice con assaggi di prodotti tipici (6 euro), un calice senza assaggi (3 euro) e il percorso di degustazione (cinque calici con assaggi di prodotti tipici) a 15 euro.

In caso di maltempo, l’Enoteca Bava di via Stazione 2 a Cocconato resterà aperta per degustazioni e acquisti. Per una migliore gestione dell’evento, è gradita la prenotazione all’email benvenuti@bava.com o al numero 0141907083.