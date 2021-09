Tra Asti e provincia, arriva la 1a edizione del festival itinerante Burattini in Circo-lo

Sta per prendere il via ad Asti la prima edizione del festival Burattini in Circo-lo, una serie di spettacoli itineranti con burattini e marionette, tra città e provincia, per piccoli e famiglie a cura di Vincenzo Tartaglino, storico marionettista astigiano e della Compagnia in Volo di Monale guidata da Josephine Ciufalo, in collaborazione, per la realizzazione degli spettacoli, con Antonio Catalano e Milo Scotton di ArteMakia.

Il programma. Il Festival dei Burattini inizierà questo sabato 25 settembre alle 15 a Castiglione, frazione di Asti in collaborazione con la Pro Loco LaCastiglionese, proseguirà domenica 26 settembre sempre alle 15 a Portacomaro Paese nel maneggio I Pupini di strada Crosia con l’associazione Anita e i suoi fratelli Onlus. Per accedere, arrivati nella piazza di Portacomaro Paese, a sinistra, seguite per poche centinaia di metri una strada con il cartello Anita e i suoi fratelli.

La prossima settimana, appuntamento martedì 28 settembre alle 16 a Monale in piazzale G. Bolla in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Monale. Sabato 2 ottobre si torna ad Asti alle 10.30 con lo spettacolo in via Alessandro Lamarmora 16, sede di AssoAlbania Piemonte. Domenica 3 ottobre alle 15 al teatro della Torretta, piazza N.S. di Lourdes ad Asti, è in programma la prima messa in scena di “Robe da Shakespeare”, spettacolo di teatro d’oggetti di e con Josephine Ciufalo. Ultimo atto della rassegna sabato 16 ottobre alle 15 nel quartiere di corso Alba ad Asti in via P.S. Mattarella con il Comitato Parco Fruttuoso e il Circolo Sacro Cuore. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Vincenzo Tartaglino

La rassegna è denominata “Circo-lo” e porta con se due significati. Il “circo” ricorda la meraviglia e l’incanto dello spettacolo, tra attori e pubblico vicini, “circolo” significa stare in cerchio, un contatto umano da riprendere dopo le difficoltà della pandemia.

Questo Festival è inserito nel progetto “In Circo-lo” realizzato dall’associazione Insieme al Margine di Monale con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il contributo della Regione Piemonte. L’associazione Insieme al Margine si occupa di persone con fragilità, anziani, disabili, carcerati, malati psichiatrici, applicando l’arteterapia, perché l’espressione artistica contribuisce al benessere psicofisico. Nei laboratori proposti dall’associazione sono le persone coinvolte che costruiscono figure, oggetti, scenografie, burattini, utilizzati poi negli spettacoli dalla Compagnia in Volo. Questi manufatti sono raccolti nel Museo dei Burattini di Monale. Il progetto In Circo-lo con incontri di gruppo per socializzare e con laboratori artistici intende far rivivere i rapporti umani di persone deboli dopo il forzato isolamento imposto dalla pandemia.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid. Per informazioni Angelo Gragnolati 3496628583 (anche WhatsApp) agragnolati@gmx.com

Pagina facebook https://www.facebook.com/burattiniincircolo