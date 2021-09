Nova Coop, ad Asti torna Dona la Spesa Scuola, la raccolta di materiali scolastici per le famiglie in difficoltà

In vista del ritorno sui banchi Nova Coop ripropone la raccolta speciale di materiali di cancelleria e per la didattica al fine di sostenere le ragazze e i ragazzi che si trovano in condizioni di disagio economico

Sabato 11 settembre, nei negozi della rete vendita di Nova Coop in Piemonte e in Alta Lombardia torna la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria “Dona la Spesa Speciale Scuola” per sostenere le famiglie in difficoltà in vista del nuovo anno scolastico. I prodotti donati e raccolti nel corso della giornata verranno consegnati alle onlus e alle locali realtà del terzo settore che si occuperanno di destinarle a chi ne ha più bisogno. Nel 2020 la campagna ha permesso di raccogliere 70.000 pezzi che hanno raggiunto circa 15.000 famiglie in stato di bisogno.

Per tutta la giornata, nei supermercati, nei superstore e negli ipermercati Coop aderenti all’iniziativa, sarà possibile acquistare e consegnare ai volontari e ai Soci Coop presenti presso il punto vendita materiali didattici ed articoli di cancelleria che per molte famiglie costituiscono una spesa difficile da sostenere. Chi vorrà aderire potrà quindi donare prodotti quali: risme di carta, penne, matite, pennarelli, evidenziatori, colla stick, forbici, gomme, correttori, temperamatite, quaderni, cartelline trasparenti, portapenne e astucci.

Nova Coop porta avanti da diversi anni il proprio impegno in favore della scuola e in particolare del diritto all’istruzione e alla formazione attraverso diverse iniziative come SapereCoop, l’offerta gratuita di percorsi di educazione al consumo che coinvolge ogni anno circa 1.000 classi del territorio e Coop per la Scuola, l’iniziativa collegata alla spesa che consente a soci e clienti di sostenere gli istituti scolastici locali per migliorare la loro dotazione di materiali didattici. Dona La Spesa Speciale Scuola si inserisce in questo solco per intervenire direttamente nelle situazioni di disagio economico.

“Come ogni anno vogliamo contribuire ad aiutare le famiglie che si trovano più in difficoltà e non possono fare fronte alla spesa per il ritorno sui banchi di scuola con un’iniziativa concreta – dichiara Silvio Ambrogio, direttore Politiche Sociali di Nova Coop – La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente inciso sui bilanci delle famiglie italiane e per molte di esse è diventato particolarmente gravoso sostenere il costo dei materiali utili a garantire ai propri figli un sereno inizio dell’anno scolastico. Educazione, istruzione e formazione sono per Nova Coop valori insopprimibili e centrali nella costruzione di una società libera e plurale, per questo ogni anno ci impegniamo a fornire sostegno alle famiglie e a promuovere iniziative negli istituti scolastici ed è proprio in questo solco che si inserisce Dona La Spesa Speciale Scuola. Siamo fiduciosi che anche quest’anno i nostri clienti aderiranno numerosi alla campagna con un piccolo gesto di generosità che può significare molto per chi vive condizioni di disagio economico”.

Ad Asti il ricavato della raccolta verrà devoluto al Centro di Ascolto delle parrocchie San Domenico Savio e San Pietro.