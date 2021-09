Nizza Monferrato, a 150 anni dall’arrivo di Don Bosco torna il pellegrinaggio “Mor…Nizza”

A 150 anni dalla prima venuta di don Bosco a Nizza Monferrato riprende, dopo la forzata sospensione, il pellegrinaggio Mor…Nizza nelle giornate del 24,25 e 26 settembre. Quest’anno il cammino si svolgerà tra i vigneti nicesi per ricordare don Bosco e le passeggiate autunnali, che svolgeva sovente con i giovani. Una sorta di oratorio itinerante rimasto tra i capisaldi del progetto educativo salesiano.

Anche noi quest’anno, zaino in spalla e scarpe comode, vogliamo riprendere, dopo due anni di forzata sospensione, questa tradizione. Mor…Nizza, infatti, vuole ripercorrere i luoghi che don Bosco, Madre Mazzarello e le prime Figlie di Maria Ausiliatrice hanno percorso. Il cammino nasce per collegare la Casa-madre, la Madonna di Nizza Monferrato con la Casa di fondazione dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Mornese. Quest’anno l’attenzione è puntata in particolare sui luoghi nicesi, tratteggiati anche all’interno della Cartina della Nizza salesiana (https://casamadrenizza.wixsite.com/website/nizza-salesiana).

L’Archivio storico delle Figlie di Maria Ausiliatrice del Piemonte, in collaborazione con le associazioni del territorio Projecto Curumbà, l’Erca, Spasso Carrabile, Tele Nizza e la Scuola Nostra Signora delle Grazie, organizza l’edizione Mor…Nizza 2021.

Don Paolino Siri, parroco di Nizza Monferrato, oltre ad accompagnare i partecipanti nel cammino pellegrinaggio, offrirà la sua esperienza missionaria e benedirà nella celebrazione eucaristica la fine del pellegrinaggio. Sarà presente anche il gruppo parrocchiale di Castelletto Molina che, con la Corale don Bosco della Madonna, accompagneranno la celebrazione eucaristica di inizio pellegrinaggio.

Il programma di Mor…Nizza 2021 sarà il seguente:

Venerdì 24 settembre

17.30 Celebrazione Eucaristica presso il santuario Nostra Signora delle Grazie, presieduta da don Egidio Deiana.

21.00 don Egidio Deiana, Salesiano introdurrà Le passeggiate autunnali di don Bosco (Istituto Nostra Signora delle Grazie).

Sabato 25 settembre

9.00 Inizio della passeggiata autunnale tra i filari di Nizza Monferrato partenza dall’Istituto Nostra Signora delle Grazie.

21.00 Le passeggiate di don Bosco in missione… Corumbà e le missioni salesiane (Istituto Nostra Signora delle Grazie).

Domenica 26 settembre

10.00 Celebrazione Eucaristica presso la parrocchia di sant’Ippolito, presieduta da don Paolino Siri.

L’accesso è gratuito, aperto a tutti e le eventuali offerte saranno devoluta per le missioni salesiane. Si ricorda che in ottemperanza alle norme vigenti per la camminata è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e l’osservanza del distanziamento interpersonale. Per gli altri eventi, eccetto le celebrazioni eucaristiche, è richiesto il green pass.

Per informazioni telefonare al 01411806000 e chiedere di sr Paola oppure scrivere a info@projetocorumba.org.

Per motivi organizzativi sarebbe opportuno fare l’iscrizione o ai recapiti indicati o https://forms.gle/qnL51e2JTL1W6h4K6.