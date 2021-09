Nel weekend senza Palio, Montechiaro d’Asti dedica due giorni a costumi, cortei e cene medievali

Due giorni ricchi di eventi a Montechiaro d’Asti, in occasione della festa patronale: protagonista il Palio nel weekend in cui la tradizionale manifestazione astigiana è stata annullata causa Covid.

Si è iniziato, sabato pomeriggio 4 settembre nella sala “Mostre e costumi del Palio”, con l’inaugurazione della mostra collettiva di arte contemporanea, con artisti provenienti dalla provincia di Milano, di Torino e dalla Liguria e l’esposizione di costumi medievali che indossano i figuranti e il fantino in occasione della rievocazione storica del Comune di Montechiaro, alla prima domenica di settembre: una magia di vestiti ed un’intreccio di storia, costumi e creatività, alla presenza del sindaco Paolo Luzi. Le mostre resteranno aperte nei fine settimana di settembre.

Alla sera cena medievale, alla prima edizione, con performance della Commissione artistica ed esibizione degli sbandieratori e musici.

Ieri, domenica 5, come tradizione Messa dedicata al Patrono alla chiesa San Antonino e corteo storico, con in testa la banda musicale di Villafranca, composto dai figuranti del palio, sbandieratori, musici e autorità. Sul sagrato della chiesa, solenne funzione religiosa, officiata da don Paolo Prunotto, con la partecipazione del coro polifonico di Montechiaro, diretto da Manuela Vandero. Al termine della messa non è mancato l’intervento del sindaco Paolo Luzi per illustrare alla popolazione l’andamento generale del paese. Asfaltature, lavori alla nuova scuola elementare e Fiera del Tartufo tra i punti salienti del discorso. Attenzione è stata data anche ai lavori al cimitero con la sostituzione dei cordoli, la realizzazione di un roseto all’ingresso per la dispersione delle ceneri e la piantumazione di un albero in ricordo delle vittime di Covid di Montechiaro.

Appuntamento con nuovi eventi sabato e domenica prossimi, 11-12 settembre, con Golosaria Monferrato con cena e spettacolo teatrale (sabato nella sede della Pro Loco) e caccia al tesoro (domenica nella sede del Palio).