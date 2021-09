Nel weekend Mercatino dei libri e gli Acchiappalibri alla Biblioteca Astense

Sabato 2 e domenica 3 ottobre nel cortile della Biblioteca Astense, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, torna il Mercatino dei Libri, l’iniziativa di autofinanziamento della Biblioteca Astense.

Grazie alla collaborazione dei volontari dell’associazione L’AltrAAsti, che sostengono tutte le iniziative della Biblioteca, sarà possibile acquistare libri al prezzo fisso di 1 euro: volumi di ogni genere, soprattutto romanzi, ma anche saggi di economia, politica, sociologia, pedagogia, medicina, religione, storia locale.

All’interno del mercatino ci sarà anche la bancarella degli Acchiappalibri, gestita dagli gruppo di lettura della Biblioteca che accoglie ragazzi dagli 11 anni in su, accomunati dalla passione per la lettura, che si incontrano per scambiare chiacchiere e consigli sui libri che più hanno amato. Il gruppo inoltre partecipa ad attività come festival letterari per ragazzi (Mare di Libri a Rimini, Festivaletteratura a Mantova, Salone del libro a Torino) talvolta collaborando nell’organizzazione degli eventi o conducendo interviste a scrittori per ragazzi. Il ricavato della bancarella consentirà di sostenere l’attività del gruppo di lettura e l’acquisto di libri nuovi per la Biblioteca dei Ragazzi. Nella giornata di sabato sarà presente anche la bancarella della casa editrice Usborne, con vendita di albi illustrati e libri nuovi in inglese per i piccoli.

“L’iniziativa avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica – fanno sapere dalla biblioteca – grazie alla presenza di una tensostruttura che sarà montata in occasione della celebrazione, mercoledì 29 al mattino, della ricorrenza del patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo e grazie alla cortesia del Questore, dott. Sebastiano Salvo, e alla generosa disponibilità del signor Cavallo della LC Strutture”.

Ingresso libero esclusivamente con green pass nel rispetto delle attuali normative. Maggiori dettagli su www.bibliotecastense.it