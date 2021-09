Nel fine settimana la terza edizione del Colli di Crea Motor Event

Giunge alla terza edizione il Colli di Crea Motor Event, manifestazione benefica in programma sabato 18 e domenica 19 settembre in Frazione Madonnina, organizzata con il Patrocinio del Comune di Serralunga di Crea.

Forte del successo degli anni scorsi, l’Evento sarà riproposto con la consueta formula “Rally-Taxi”, con la quale grandi e piccini potranno vivere l’emozione di salire a bordo di vere auto da rally e drift al fianco di piloti esperti, tra i quali è riconfermata la presenza di Luca Cantamessa, il cui palmarès vanta, tra i tanti trofei, due vittorie della Coppa Italia assoluta di Rally.

Sarà libero l’accesso all’area Drink&Food con l’intrattenimento del DJ set, mentre per la partecipazione a bordo sarà necessario presentare il Green Pass o l’esito negativo di un tampone, come da disposizioni della Prefettura.

Come ogni anno, obiettivo della Manifestazione sarà raccogliere fondi a favore di Vitas di Casale Monferrato e della Croce Rossa di Moncalvo.