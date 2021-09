Moncalvo, riparte la stagione del teatro dialettale

Riparte la grande stagione del teatro dialettale di Moncalvo, dopo la pausa forzata dello scorso anno dovuta al Covid19.

In tutto la stagione vedrà quattro spettacoli che prenderanno il via sabato prossimo per accompagnare il pubblico tutti i fine settimana del prossimo mese, fino a concludersi sabato 30 ottobre. Tutti gli spettacoli si terranno alle 21 al teatro civico di Moncalvo.

“Siamo soddisfatti e orgogliosi di ripartire con questa nuova stagione dopo l’anno forzato di stop – dichiarano il sindaco di Moncalvo Cristian Orecchia e l’assessore alla cultura Andrea Giroldo – infatti il teatro in piemontese rappresenta un’opportunità tramite la recitazione di coltivare e proiettare nel presente e nel futuro la nostra lingua come patrimonio della nostra cultura locale”.

“Penalizzate più di altri protagonisti dello spettacolo, se non altro per non essere dotate delle strutture professionistiche che in qualche modo la Covid 19 sono riuscite ad aggirarla, pure soffrendo molto anche loro, solo alcune delle beneamate Compagnie del Teatro il Lingua Piemontese tornano in scena dopo la chiusura totale dalla loro attività per oltre un anno e mezzo – afferma il curatore della rassegna Giuseppe Prosio – altre non se la sono sentita, anche per altre difficoltà oggettive come ritrovarsi per le prove in zone rosse diverse . Ma auguriamo loro di rientrare dalla prossima stagione, anzi ne siamo quasi certi. Il programma della XXXVIII Stagione, ancora sostenuta dal Comune e dall’Impresa teatrale Arte& Tecnica, ricalca quelle degli albori. Scelta di compagnie di primo livello, di autori classici o contemporanei e testi brillanti, anche se nelle passate stagioni non sono mancati rappresentazioni di altissimo valore culturale come la Compagnia i Valdes, di Angrogna con la storia di grandi eventi della loro cultura o della cronaca che necessitava di essere letta in filigrana, riuscendo ad “prendere” il pubblico come è successo. Ma grosso degli spettacoli sono stati commedie brillantissime di autori vari. Così sarà anche in questa edizione che s’inizia con uno spettacolo dedicato a Gipo, un Nume tutelare della piemontesità, e prosegue con le Compagnie di Pinerolo, Verzuolo e Torino. A chi vorrà venirci a trovare un caloroso ringraziamento anche da parte loro”.

“Siamo contenti di tornare alla normalità del nostro cartellone dopo le note vicende pandemiche – così Mario Nosengo, presidente di Arte & Tecnica – per tutti noi questa è una grande boccata di ossigeno – tornare a vivere il teatro è riprendere in mano le nostre vite, tornare al nostro senso di comunità e alla fruizione di un importante evento per la città di Moncalvo”.

Il cartellone vede in programma sabato 2 ottobre “Duo parole e musica: canzoni, parole, aneddoti di Gipo Farassino” di Angelo e Massimo di Torino. Sabato 9 ottobre spazio alla commedia brillante con “Ij crussi’ d Don Quaja” portato in scena dalla Compagnia Piccolo Varietà, di Osasco (To). Si continua con la commedia sabato 23 ottobre con “Cleo”, grazie alla compagnia teatrale ‘D la vila” di Verzuolo, mentre si termina domenica 30 ottobre con lo spettacolo “Carlin Galina a part par l’Argentin – a”, della compagnia teatrale Carla S. di Torino.

Il biglietto singolo per tutti gli spettacoli è di 10 euro. Per prenotare il biglietto di ogni singolo spettacolo si prega telefonare presso la Drogheria Broda di Moncalvo dal martedì alla domenica mattina orario negozio al numero 0141917143 dal giorno 24 settembre 2021. La stagione è organizzata in collaborazione con il circuito Piemonte dal Vivo e Comune di Moncalvo, il contributo di Fondazione CRAT e CRT.

Per accedere al teatro, come da normativa vigente, è necessario essere in possesso di Green Pass.