“Maratona Alzheimer”, la sei giorni di sensibilizzazione sulle malattie neurodegenerative

Anche quest’anno l’Associazione Alzheimer Asti in collaborazione con la “Fondazione Maratona Alzheimer” e con le Associazioni Alzheimer italiane aderenti organizza la “Maratona Diffusa” dal 16 al 21 settembre in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer.

Il percorso viene svolto in autonomia dai singoli partecipanti e nel rispetto del codice della strada, ognuno scegliendo dove e come effettuarlo: a piedi di corsa, in bici. La finalità della manifestazione è quella di proseguire la “Grande Marcia” per i diritti, la cura e la ricerca sulle demenze, diffondere l’opera di sensibilizzazione e informazione, sostenere la ripartenza delle attività delle associazioni locali, promuovere la prevenzione delle malattie neurodegenerative proponendo esperienze di movimento in occasione dell’evento.

Questo il programma preparato dall’Associazione Alzheimer Asti che vede la sua presidente Maria Teresa Pippione e il vice, Dottor Marcello Francesconi, impegnati in prima persona e che coinvolgono tutti i soci ed i volontari dell’Associazione.

Giovedì 16 settembre ad Asti Villa Quaglina (strada Villa Quaglina frazione Torrazzo Asti) alle ore 10 Seduta di A.F.A. ( Attività Fisica Adattata) e passeggiata nella natura.

Venerdì 17 settembre a Canelli (tra piazza Cavour e piazza Zoppa) dalle ore 8,30 alle 13 Punto informazione con i professionisti con passeggiata libera a seguire.

Sabato 18 settembre ad Asti in via Scotti 13 dalle ore 9 alle 17 Punto informazione con i professionisti e camminata libera; ore 10 Seduta di Body Percussion all’aperto coordinata dalla professoressa Lia Lizzi Balsamo; ore 17,30 Inaugurazione targa in ricordo del dott. Daniele Caneparo; ore 17,30 Santa Messa nella Cappellania San Giuseppe Marello (via Scotti) in ricordo delle persone defunte a causa dell’Alzheimer.

Domenica 19 settembre ad Asti Parco Biberach e Parco Lungo Borbore dalle ore 9 alle 17 Punto informazione con i professionisti a cui seguirà la passeggiata libera dal Parco Biberach al Parco Lungo Borbore.

Lunedì 20 settembre a San Damiano d’Asti in Piazza Libertà dalle ore 8,30 alle 13 Punto d’informazione con i professionisti a cui seguirà passeggiata libera sui Baluardi Sandamianesi o da San Damiano a Cisterna.

Sempre Lunedì 20 settembre a Cisterna d’Asti dalle ore 9,30 alle 12,30 visita guidata a piccoli gruppi al Museo Arti e Mestieri di un tempo, punto d’informazione con i professionisti Artisti al lavoro al giardina del Castello.

Martedì 21 settembre, per concludere, a Castello d’Annone dalle ore 9 alle 13 punto d’informazione con i professionisti e camminata libera; alle ore 9,30 partenza della camminata di 6 chilometri su terreno misto per i soci del Nordic Walking Asti.

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto della normativa Covid19 pertanto sarà necessario il green pass. L’iscrizione alla maratona ha un costo di 10€ e dà diritto ad una maglietta tecnica.

Gli interessati potranno rivolgersi presso il negozio RUN di Corso Alessandria 147 ad Asti dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 12.30 o dalle 16 alle 19,30 oppure presso la segreteria dell’Associazione Alzheimer Asti OdV in via Scotti, 13 ad Asti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Per informazioni si potrà contattare il numero telefonico 3880711203 oppure inviando una mail a: volontari@associazionealzheimer.com .