Manutenzione all’area giochi e nuove giostrine al parco Bramante di Asti

“I bimbi frequentatori del parco Bramante di Asti, che per qualche giorno si sono trovati le giostrine circondate da rete arancione di cantiere, potranno ritornare ad usare l’area giochi”.

A comunicarlo è il sindaco Maurizio Rasero, dopo le numerose richieste da parte di mamme e nonne. Infatti, in questi giorni sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione, come il rifacimento di tutta la pavimentazione antitrauma in prossimità dello scivolo, e sono stati sostituiti alcuni giochini a molla che erano usurati dal tempo e dall’utilizzo improprio: adesso ci sono dei nuovi animaletti colorati che fanno molleggiare e divertire i bambini.

È stato inoltre sostituito il seggiolino dell’altalena al parco della Certosa, che era stato usato come gioco dai cani ed era completamente rosicchiato, diventando anche pericoloso per i bambini.

“A breve – riferisce l’assessora Stefania Morra – verranno anche sistemati altri giochi, in particolare verrà rimessa in funzione la teleferica di parco Lungo Borbore, che era stata vandalizzata nelle scorse settimane”. “Raccomandiamo sempre un uso corretto di queste attrezzature destinate ai più piccoli, ma sovente utilizzate impropriamente dai più grandi, ricordano che i beni comuni vanno sempre preservati e rispettati perché la loro cura condivisa con i cittadini crea un tesoro per tutto il territorio che migliora la qualità della vita di tutti noi” concludono sindaco e assessora.