L’Istituto Comprensivo 3 di Asti riparte con due interessanti moduli PON

L’Istituto comprensivo 3 di Asti ha riaperto i cancelli già prima del 13 settembre, giorno ufficiale per l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

La scuola, infatti, ha aderito al Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione con il Progetto “INSIEME PER COSTRUIRE FUTURO”: a partire dal 6 settembre ha attivato 19 moduli di 30 ore, in orario extrascolastico, rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie. Inoltre, con il finanziamento stanziato con il Decreto Sostegni “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19″, l’I.C.3 attiverà per il prossimo anno altri percorsi didattici.

“Viviamo in una particolare fase storica” spiega il nuovo dirigente dell’Istituto prof. Tommaso Nuzzi “caratterizzata da una forte deprivazione della socialità dovuta alla pandemia e alla sospensione delle attività in presenza, nonchè da situazioni di disagio che colpiscono in particolar modo i bambini e gli adolescenti. La scuola ha il compito educativo di non lasciare indietro nessuno e di garantire l’offerta formativa, offrendo risposte ai bisogni specifici degli alunni.”

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado “G.Parini”, il giorno 6 settembre hanno avuto inizio due interessanti moduli PON: il primo è “Upcycling –Il riciclo creativo” durante il quale gli allievi hanno l’opportunità di sperimentare la differenza fra ricycling e upcycling. Produrre oggetti realizzati con materiali di scarto permette di ridurre i costi, ambientali ed economici, e di ridare nuova vita ai materiali, con enorme risparmio di energia. Il materiale di scarto diventa prezioso proprio per la sua storia e per ciò che può diventare, grazie alla fantasia e alla creatività. Gli alunni saranno quindi artisti creativi e mostreranno, al termine del percorso, i loro oggetti d’arte in una mostra speciale.

Nel progetto “Matti…per la matematica”, invece, gli studenti saranno coinvolti in interessanti attività laboratoriali tese a potenziare conoscenze e competenze in ambito logico-matematico. Grazie al ragionamento logico e alle abilità intuitive, applicate all’osservazione della realtà, le attività mirano a sviluppare un atteggiamento positivo verso la matematica, a migliorare i livelli di apprendimento e a favorire ricadute positive.

“Tutte le attività hanno lo scopo di favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico, sollecitando la motivazione ad apprendere attraverso la didattica laboratoriale, interattiva e inclusiva” spiega il dirigente scolastico.

L’Istituto Comprensivo 3 conferma, dunque, il proprio ruolo di comunità educante responsabile, che riconosce e valorizza le esigenze dei singoli, salvaguardando i più talentuosi, ma garantendo anche i bisogni dei più deboli. Si tratta di un compito complesso, reso ancora più faticoso dal fatto di vivere in un’epoca di continui e profondi cambiamenti.

“A tutti gli alunni del nostro istituto”, aggiunge il dirigente, “auguro di vivere con serenità questo nuovo viaggio di conoscenza e socialità. Che sia un anno scolastico ricco di attività e di risultati, ma soprattutto fecondo di relazioni positive!”