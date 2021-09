L’ente bilaterale di Asti stanzia €130.000 alle imprese e lavoratori per far fronte all’emergenza covid-19

Si è riunito nella giornata di mercoledì 15 settembre 2021 il consiglio dell’Ente Bilaterale che rappresenta imprese e lavoratori del settore terziario e turismo.

L’EBT per il secondo anno consecutivo ha deliberato di stanziare nuovi “Kit di Sicurezza” per le imprese e “Buoni Spesa” riservato al personale dipendente con la finalità di contrastare i danni causati dall’emergenza covid-19 che ormai da circa due anni ha cambiato le nostre vite.

I buoni spesa avranno un valore di €200,00 per ogni dipendente che ha usufruito di cassa integrazione nel periodo emergenziale per un importo stanziato totale di circa €130.000,00 e lo stesso vale per le imprese che otterranno i “Kit Sicurezza” con all’interno disinfettanti, mascherine e tutto l’occorrente per mettersi in sicurezza.

Uno sforzo importante che dimostra quanto la sinergia e la bilateralità dei rapporti tra le rappresentanze datoriali e di lavoratori possa dare atto ad azioni concrete e funzionali.