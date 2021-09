Le iniziative di Legambiente Asti in occasione di “Puliamo il Mondo”

Venerdì 24, sabato 25, domenica 26 settembre in tutta Italia è in programma “Puliamo il Mondo” attività promossa da Legambiente.

Anche ad Asti Legambiente sarà presente, come nei 35 anni precedenti in collaborazione con il comune e altre organizzazioni come il comitato “Madre Teresa di Calcutta e i volontari ecologici e con l’azienda e lavoratori della Vernay Italia nel parco rio Crosio.

“Come è noto l’attività è un atto per sensibilizzare i cittadini a un più efficace rispetto dell’ambiente, in particolare la plastica e diversi metalli lasciti al suolo sono dannosi soprattutto per le acque, infatti nei corsi d’acqua le indagini di ISPRA e ARPA rilevano la presenza di micro plastiche, e vari metalli disciolti. Sono presenze che obbligano per esempio gli acquedotti a una ulteriore attività per sanificare l’acqua potabile con un incremento dei costi” spiegab da Legambiente Asti.

Ad Asti sabato 25 settembre alle 8,30 di sabato ritrovo presso l’ingresso del parco dei Partigiani per raccogliere oggetti lasciati dai soliti ineducati in via del Bosco, parco dei Partigiani, Viale Partigiani, piazza Lugano.

Sempre sabato il comitato “Madre Teresa di Calcutta” dalle ore 9 partecipa con la pulizia nel quartiere.

L’attività di sabato è svolta in collaborazione con il comune di Asti, assessorato all’ambiente.

Domenica alle ore 9,30 incontro con i lavoratori della Verney Italia per organizzare la pulizia del parco Rio Crosio insieme ai bambini figli dei lavoratori attività organizzata dall’azienda e dai lavoratori del Vernay Italia, con Legambiente.