Le elezioni amministrative e l’inizio delle scuole temi della riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

Nella mattinata del 28 settembre 2021, presso la Prefettura di Asti, si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Questore e dei Comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonchè del Presidente della Provincia di Asti e del Sindaco di Asti, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale.

Dopo un cordiale benvenuto, espresso dal Sig. Prefetto al nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col.t. ISSMI Antonio Giuseppe Garaglio, è stato affrontato il tema delle imminenti consultazioni amministrative che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre 2021 ed in questa Provincia interesseranno i seguenti 11 Comuni: Casorzo, Castelnuovo Belbo, Cortanze, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Piovà Massaia, Quaranti, Roatto, Rocca d’Arazzo, San Paolo Solbrito e Scurzolengo.

Le misure predisposte, nell’occasione, da parte delle Forze di Polizia saranno orientate a garantire il regolare svolgimento delle citate consultazioni nonchè a vigilare sul rispetto delle prescrizioni volte al contenimento della pandemia da Coronavirus.

E’ stato, poi, effettuato un punto di situazione sull’avvio dell’anno scolastico con particolare riferimento ad eventuali criticità riscontrate nel trasposto pubblico locale degli studenti, in relazione all’osservanza delle misure generali di contenimento del contagio e con riguardo ad eventuali rischi di assembramento in entrata o uscita dai plessi scolastici.

Infine, è stato condivisa la “Convenzione” predisposta dalla Città di Asti al fine di favorire, nell’ottica dell’armonizzazione delle procedure telematiche, la consultazione, per motivi istituzionali, della banca dati della popolazione residente nel Comune di Asti da parte degli Enti pubblici e dei fornitori di pubblici servizi.