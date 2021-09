Lavoro e formazione al centro del terzo “aperitivo in musica” dell’Informagiovani di Asti

Giornata di eventi e incontri per e con i giovani, quella che si è svolta venerdì 24 settembre allo Sportello Informagiovani del Comune di Asti.

Il terzo ed ultimo appuntamento con gli “Aperitivi in musica all’Informagiovani” ha avuto come tema della giornata, Lavoro-Orientamento-Formazione, opportunità formative e professionali per i giovani.

Un tavolo di lavoro che è iniziato alle 17.30 e ha visto l’intervento di due professionisti del Centro per l’Impiego di Asti, Sara Caron e Bernardino Mancuso, che hanno conversato con gli oltre 80 ragazzi presenti di ricerca del lavoro e delle risorse che ognuno di loro può mettere in campo per iniziare ad entrare nel mondo lavorativo.

Il pomeriggio è proseguito con l’aperitivo in musica con la presenza di due giovani gruppi musicali astigiani i “K duo” e “il Matto e la Papessa” che per l’occasione si sono uniti dando vita al quartetto “Doppia Coppia”.

L’assessora alle Politiche Giovanili Elisa Pietragalla, che ha introdotto il pomeriggio, ha ricordato l’avvio del progetto Volontariato Giovani in azione, evento di promozione del volontariato tra i giovani. “Mettere al centro i giovani e la loro creatività è uno degli obiettivi principali dell’Assessorato alle Politiche Giovanili” ha aggiunto Pietragalla, ricordando come questi eventi abbiano dato la possibilità, seguendo tutte le normative sulla sicurezza, di far nuovamente incontrare i ragazzi realizzando importanti momenti di confronto.

Presenti all’evento anche il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore Marcello Coppo, che hanno ringraziato per la fattiva collaborazione il Centro per l’impiego di Asti e hanno ricordato l’importanza di eventi come questo, che favoriscono l’aggregazione, fornendo ai giovani strumenti importanti per comprendere meglio il mondo del lavoro e della formazione professionale.