L’astigiano Enzo Tanino eletto a Roma nella giunta nazionale Confartigianato ANAEPA

Lo scorso 18 settembre nel corso dell’assemblea nazionale dell’associazione costruttori Confartigianato ANAEPA è avvenuto il rinnovo degli organi. A far parte della giunta nazionale è stato nominato il presidente provinciale di Asti del settore edile Enzo Tanino.

“Tale nomina rappresenta un importante riconoscimento per il settore costruzioni Confartigianato Piemontese; infatti, a livello nazionale la nostra Regione occupa il secondo posto per numero di imprese associate del settore edile – è il commento di Confartigianato Asti – Grande soddisfazione quindi per la nostra associazione, di aver potuto esprimere un proprio rappresentante in seno alla giunta nazionale ANAEPA, giusto riconoscimento che completa il già l’importante ruolo quale Presidente Regionale costruttori Confartigianato Piemonte ricoperto dall’ingegnere Tanino già da alcuni anni”.

A far parte della giunta nazionale, inoltre, il Piemonte potrà anche contare sulla presenza di un secondo rappresentante eletto, Antonio Elia, per il settore decorazioni, dirigente di Confartigianato Piemonte Orientale e presidente Regionale della categoria.

Alla Presidenza nazionale dell’Associazione costruttori Confartigianato è stato inoltre eletto all’unanimità Stefano Crestini imprenditore del settore di Prato, che subentra al collega Arnaldo Radaelli che ha guidato ANAEPA dal 2007. Insieme affronteranno la sfida della rigenerazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale del paese, cogliendo l’opportunità dei vari bonus per interventi di riqualificazione edile ed energetica, avendo come riferimenti la sostenibilità e rispetto per l’ambiente e mantenendo sempre alta l’attenzione in tema di sicurezza nei cantieri e la formazione continua degli addetti.