L’anno scolastico inizia a colori all’Infanzia XXV Aprile di Asti

Un avvio di anno scolastico colorato per i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia XXV Aprile di Asti che questa mattina sono stati accolti da vivaci murales.

Nelle scorse settimane Francesco Balbo e sua moglie Luba Kolupaieva hanno deciso di realizzare un’opera per abbellire il grigio muro all’entrata della scuola. “Abbiamo due figli uno che ha frequentato questo plesso fino allo scorso anno e un’altro che inizia oggi. Questo muro grigio di cemento armato, annerito dallo smog, era davvero triste e così abbiamo deciso di dargli una nuova veste” spiegano i due genitori che nella vita sono artisti, scultori e pittori.

Dopo aver raschiato e pulito il muro, Francesco e Luba hanno realizzato dei disegni ispirati al tema fornito dalla dirigente scolastica del V circolo, Graziella Ventimiglia, “i bambini volanti”. “Abbiamo volutamente optato per uno stile naif per imitare i disegni propri dei bambini. Abbiamo studiato il loro stile per la scelta dei colori e dei soggetti, ci siamo messi nei loro panni cercando di usare le loro regole disegno, come l’utilizzo di forme geometriche nette”

Un ringraziamento a questi genitori è arrivato dalla stessa dirigente: “In un mondo in cui la gente è abituata ad urlare, non posso che ringraziare questi genitori volenterosi che, in modo silenzioso e gratuito, hanno voluto dare il loro contributo”.

Di seguito il muro, che si può notare anche transitando da corso XXV Aprile, prima, durante e dopo l’intervento