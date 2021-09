La storia di un uomo recluso in casa dal lockdown nell’ultimo spettacolo di “senzasipario” a San Damiano d’Asti

Dopo tredici appuntamenti si spengono i riflettori di “senzasipario”: ultima data in programma quella di giovedì 9 settembre a San Damiano con “Pedalando verso il paradiso”, presentato in prima nazionale ad Asti il 9 luglio e successivamente applaudito nei luoghi che lo hanno ospitato. Lo spettacolo sfrutterà, come palcoscenico naturale, piazza Giroldi, nel cuore del paese: l’appuntamento è per le 21 con ingresso libero.

Prima dello spettacolo, il saluto del sindaco Davide Migliasso; al termine una riflessione sulla positiva accoglienza della rassegna itinerante, negli otto paesi ospitanti, da parte di Happy Ruggiero, anima del SEA (Servizio Emergenza Anziani) delle Colline Alfieri e Mario Nosengo, direttore artistico per Arte & Tecnica.

In scena Marco Viecca (cura anche la regia, mentre la drammaturgia è di Valentina Diana) per raccontare la storia di un uomo, recluso in casa dal lockdown, quasi sconfitto ma senza darsi per vinto, che acquista su Amazon una Speed-Bike SX600, l’avveniristica cyclette dotata di infiniti optional interattivi: dallo schermo scenofonico al trio canoro motivazionale.

La bicicletta statica arriva e Franco Mietta si mette in viaggio: chiuso in casa ormai da settimane, pedala e suda, si scontra con i propri limiti ma non si arrende. Precipita nel vortice di fantasmi esistenziali che lo costringono a confrontarsi con ciò che, per tutta la vita, ha cercato di evitare più di ogni altra cosa: se stesso.

La narrazione riserverà sorprese: a un certo punto arriverà anche Vittorio Alfieri.

Per gli spettatori sarà “uno spettacolo di parola, canzoni immortali, ma anche video di grande impatto, tecnologicamente avanzati” dice Viecca, attore di teatro e cinema dalle molte collaborazioni (ha lavorato, tra gli altri, con Luca Zingaretti, Neri Marcorè, Alessio Boni, Cinzia Th Torrini, Sergio Rubini). Ad accompagnarlo in scena ci sarà il trio canoro Blue Dolls: Flavia Barbacetto, Angelica Dettori e Daniela Placci. Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Gabriele Accomazzo per il teatro.

Nel rispetto delle disposizioni anti Covid, gli organizzatori invitano a prenotare i posti inviando un messaggio al 348.5304055 o telefonando dal lunedì al venerdì nel seguente orario: 11-13.

Accolta con grande favore dal pubblico, “senzasipario” è alla prima edizione, promossa dal SEA con il sostegno di Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Collaborano i Comuni e la Fondazione Elvio Pescarmona di San Damiano.