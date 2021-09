La Stazione Ferroviaria e la casa cantoniera consegnate in comodato al comune di Castelnuovo Belbo

Martedì 7 settembre presso il Comune di Castelnuovo Belbo i rappresentanti delle RFI signor Corino Mario e il signor Laplaca Calogero hanno proceduto alla consegna dell’immobile della Stazione Ferroviaria di Castelnuovo Belbo e della Casa Cantoniera al km 14 +504 della linea ferroviaria Alessandria-Cavallermaggiore mediante sottoscrizione del verbale.

È stata fatta una visita generale agli immobili in oggetto e il Sindaco Aldo Allineri, come da contratto sottoscritto precedente, dichiara di custodire e conservare gli immobili con la diligenza del buon padre di famiglia e non potrà servirsene che per l’uso di destinazione previsto nel contratto: Stazione Ferroviaria come sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile e la Casa Cantoniera come sede del Gruppo di controllo vicinato.

I fabbricati della Stazione Ferroviaria di Castelnuovo Belbo e della Casa Cantoniera sono inutilizzati dal 2012 a causa della sospensione del traffico ferroviario sulla tratta da Alessandria a Cavallermaggiore. Attualmente si trovano in stato di abbandono e necessitano di diversi interventi di ristrutturazione.

Oggi, dopo cinque anni di trattative con le Ferrovie dello Stato, l’Amministrazione Comunale è riuscita ad acquisire questi immobili in comodato gratuito e provvederà al loro ripristino.