La scrittrice Daniela Grassi presenta al Circolo Nosenzo il suo nuovo libro “Bambine sulle tracce di inesorabili passioni”

Sarà presentato Lunedì 4 ottobre alle ore 18, nell’ambito de “I lunedì del Circolo” al Nuovo Circolo Nosenzo in via Corridoni n.51 ad Asti, il libro “Bambine sulle tracce di inesorabili passioni” di Daniela Grassi, ed. Leggére Controvento.

Converseranno Daniela Grassi e Giampiero Monaca, maestro elementare; introdurrà e accompagnerà la conversazione Francesco Scalfari, antropologo.

“Bambine sulle tracce di inesorabili passioni” è un piccolo libro di otto racconti che vogliono affrontare in maniera narrativa e lieve un tema molto importante: trovare i mezzi per ogni adulto/a per sentire consapevolmente la voce delle proprie “Passioni”, intese come i propri talenti veri, quelli da cui spesso le circostanze esistenziali ci sviano non permettendoci di dare il meglio per noi stessi/e e per coloro che incontriamo sul cammino.

Daniela Grassi, si occupa da sempre di libri, di associazionismo e di cooperazione. Vive e lavora ad Asti, collabora con varie riviste e questo è il suo quinto libro, tra saggistica e narrativa.