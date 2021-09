La Ghironda in concerto all’Abbazia di Vezzolano

Appuntamento con il Gruppo di musica antica “La Ghironda” di Asti sabato 25 settembre alle 15,30 all’Abbazia di Vezzolano. Nell’ambito della Rassegna “ I concerti della rinascita” a cura dell’Associazione InCollina, turismo nel cuore del Piemonte, il gruppo astigiano proporrà il concerto “In cammino….musiche e canti dei pellegrini medioevali”

Il Medioevo è stata un’epoca di grandi spostamenti: individui di ogni strato sociale intraprendevano viaggi, più o meno lunghi ed impegnativi, rispondendo a sollecitazioni di varia natura, dettate da esigenze economiche e professionali, disegni di potere, motivazioni spirituali, ma anche dal semplice desiderio di conoscenza.

L’Abbazia di Vezzolano si colloca proprio in un punto d’incrocio tra la vie dei pellegrini che lungo l’asse francigeno, attraverso il Moncenisio, il Piccolo e Gran San Bernardo, Aosta, Ivrea, Chivasso, Asti, Alessandria si dirigevano verso Roma.

L’itinerario francigeno non era solo un tracciato devozionale ma anche una via percorsa da mercanti, eserciti, uomini politici e di cultura. Favorendo gli scambi ed i contatti fra persone di diversa provenienza influì profondamente sulla società dell’epoca sotto il profilo economico, religioso e culturale; a questa influenza non poté rimanere estranea la musica, allora veicolo naturale di trasmissione della cultura, quella sacra come quella profana.

Lo spettacolo si snoda attraverso musiche, canti e racconti legati, in vario modo, al fenomeno del pellegrinaggio e degli spostamenti di quel periodo con particolare riferimento alle terre astigiane.

Le melodie, tratte dal Laudario di Cortona, dalle Cantigas de Santa Maria, dal Llibre Vermell di Monserrat e da altre fonti anonime medioevali, sono eseguite dai musici con lo strumentario tipico dell’epoca.

Il concerto è ad ingresso gratuito nel rispetto delle normative anti Covid vigenti (necessario il Green Pass).