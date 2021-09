La Croce Verde di Nizza Monferrato inaugura la nuova sede e festeggia 110 anni di Fondazione

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Nizza Monferrato il 12 settembre inaugurerà la nuova sede e celebrerà i 110 anni di attività al servizio dei cittadini.

La nuova sede della Croce Verde si estende su una superficie di 6mila metri quadri, compresa la pista elisoccorso attrezzata per il volo notturno. La sede si trova in una posizione strategica, proprio davanti al centro commerciale “La Fornace” di Nizza in via della Croce Verde 1/3/5, via denominata ad hoc dal Comune. Dalla nuova sede sarà possibile raggiungere tutte le principali arterie stradali sia in entrata sia in uscita da Nizza Monferrato, evitando ogni passaggio a livello.

Il programma della giornata prevede alle ore 11.15 la funzione religiosa presso la Chiesa di San Giovanni in Lanero. Alle ore 15.30 si svolgerà la sfilata dei volontari, degli automezzi e delle storiche barelle a mano con partenza dalla vecchia sede di via Gozzellini fino ad arrivare alla nuova sede. Durante il percorso verrà inoltre inaugurata la via della Croce Verde.

Alle ore 16.15 si terrà la benedizione della sede e il solenne taglio del nastro con gli interventi istituzionali dei responsabili della Croce Verde Nizza Monferrato e delle autorità presenti.

In rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 sarà possibile visitare la sede in gruppi guidati.

Il presidente della Croce Verde Nizza Monferrato, Piero Bottero: «Sono felice per il raggiungimento di questo importante traguardo. La realizzazione della nuova sede della Croce Verde di Nizza è stata possibile grazie all’impegno quotidiano dei volontari e dei dipendenti che hanno prestato servizio a favore cittadini in oltre 110 anni di attività. La costruzione della nuova sede fu tra gli obiettivi che ci demmo come Direttivo, quando divenni per la prima volta presidente della Croce Verde, sette anni fa. Oggi esprimo soddisfazione per aver portato a termine questo compito con l’aiuto di tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto».

La nuova sede della Croce Verde di Nizza è composta da due fabbricati: un grande garage per i 18 automezzi dell’associazione e una palazzina, che ha in facciata una Croce Verde in evidenza.

Il complesso, di circa 2mile metri quadrati si struttura su due piani: al piano terreno, è possibile trovare all’ingresso principale il centralino, dove eventualmente sarà possibile prenotare anche fisicamente i servizi.

Oltre alla segreteria, è presente un salone per i volontari progettato per essere confortevole, spazioso e ben luminoso, con la presenza di ampie vetrate su due pareti.

Al pian terreno, si trovano anche varie camere da letto per permettere ai volontari di coprire i turni notturni dell’ambulanza medicalizzata attiva 24 ore su 24. Al primo piano, oltre agli uffici amministrativi è presente una grande sala riunioni che potrà essere utilizzata sia per i corsi di formazione interni sia per riunioni o eventi.

La Croce Verde di Nizza Monferrato, associata all’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), grazie a oltre 184 volontari svolge annualmente circa 8mila servizi divisi fra servizi di emergenza 118, trasporti socio-sanitari e assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di 359mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10.301 (di cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 dipendenti, di cui 64 amministrativi che, con 433 autoambulanze, 220 automezzi per il trasporto disabili, 260 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 493.795 servizi con una percorrenza complessiva di 16.035.424 chilometri.