Iscrizioni aperte per il corso gratuito per collaboratori familiari

Iscrizioni aperte fino al 30 settembre per la nuova edizione del corso di formazione per collaboratori familiari organizzato da Filcams, Nidil e Servizio Orientamento Lavoro della Cgil in collaborazione con Ebin Colf (Ente bilaterale nazionale comparto del lavoro domestico) e Centro Multiservizi Ce.Mu e con il supporto dell’Associazione Alzheimer di Asti.

Il percorso formativo – finalizzato alla preparazione di colf, assistenti alla persona e badanti – approfondirà non solo l’assistenza alla persona, ma anche la gestione della casa e della cucina, la cura degli animali domestici, la pulizia e l’igiene in sicurezza, il supporto nell’assunzione di farmaci.

Il corso fornirà, inoltre, indicazioni sulle corrette relazioni con gli utenti e le loro famiglie, sulla gestione delle eventuali emergenze e sulla tipizzazione delle disabilità, con una particolare attenzione alle metodologie e alle tecniche comunicative più consone per rapportarsi con i portatori di disabilità. Non mancherà, infine, una lezione ad hoc sul contratto nazionale di riferimento.

Sono 64 le ore di formazione previste – 40 di preparazione per colf generica polivalente e 24 di specializzazione per badante – per un totale di 13 lezioni che si svolgeranno prevalentemente a distanza, al termine delle quali verrà rilasciato un attestato finale.

Al corso di formazione, sia generico sia specialistico, possono tutti coloro che desiderano avviarsi alla professione; allo stesso tempo, sono ammesse persone già pratiche dell’attività – che possano dimostrare di aver già lavorato, con contratto di lavoro regolare, per almeno 12 mesi negli ultimi 3 anni – che otterranno una certificazione valida su scala nazionale.

Ai cittadini stranieri è richiesto il possesso di un documento di riconoscimento valido, non necessariamente italiano, e la conoscenza dell’italiano a livello A2.

Il corso, il cui avvio è previsto ad inizio ottobre, è aperto ad una trentina di partecipanti.

“La volontà di accompagnare i lavoratori in un percorso formativo come questo – ha affermato Sabrina Bordone, Segretaria Nidil, ma anche Funzionaria Filcams e Responsabile Sol – è rappresentativa della visione politica della Cgil nella lotta contro il lavoro nero e per il riconoscimento delle professionalità. Affrontare la piaga del lavoro nero – ha concluso Bordone – significa trasformare i lavoratori da invisibili a persone con gli stessi diritti degli altri e questo è possibile solo fornendo a tutti gli strumenti necessari”.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:

· Sabina Bordone: cell. 3358076876, e-mail: sabrina.bordone@cgilasti.it;

· Associazione Alzheimer Asti: info@associazionealzheimer.com; cell. 3380711203 dalle ore 15 alle ore 19 oppure messaggio Whatsapp.