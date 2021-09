Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Asti

Martedì scorso, 7 settembre, dopo le elezioni svoltesi a luglio per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Asti per il quadriennio 2021-2025, si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio che ha assegnato le cariche.

Il nuovo presidente è Marco Allegretti, segretario Lorenzo Carosso, tesoriere Marco Dabbene. Il decano Emilio Lanfrancone sarà supportato nel suo ruolo di vice presidente da Riccardo Palma. La squadra si completa con altri 4 consiglieri: Carlo Mogliotti, già consigliere, Giuseppe Ricca, Gianmario Stella e Giada Francia.

Marco Allegretti torna dopo 4 anni alla guida degli Ingegneri di Asti e così commenta la recente nomina: “Un ringraziamento sentito va a tutti i colleghi che hanno partecipato alla tornata elettorale e che hanno voluto dar fiducia a me e a questo nuovo Consiglio. Un riconoscimento doveroso al Consiglio uscente e a tutti i Colleghi che con grande impegno hanno partecipato alle attività dell’Ordine nei 4 anni passati reggendo anche Consiglio di Disciplina, Fondazione e Commissioni. Sono molto soddisfatto della squadra che sono certo saprà valorizzare l’importanza fondamentale del ruolo tecnico degli Ingegneri, cruciale in un così delicato momento di ripartenza del Paese. A breve procederemo anche al rinnovo del Consiglio di Disciplina e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come richiesto da norma e da statuto: cercheremo al proposito continuità e massimo coinvolgimento degli iscritti.”